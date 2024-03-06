逛大賣場都會手滑　2招讓你有效控制預算

▲去賣場總是會買超過預算嗎？（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

你有發現每次去賣場付錢時都會超過你心中預算嗎？其實你不孤單，不少人發現，即使只計劃購買日常必需品，最終卻常常帶著滿車的商品離開，錢包也因此大出血，造成這種現象是因為「賣場效應（Target Effect）」，該名詞源自於美國一家大型連鎖賣場「Target」，其特點是讓消費者購買比預期更多的商品。

那麼為何即使不是購物狂，還是會一進入大賣場就無法自拔呢？除了賣場的明亮燈光和鮮豔顏色的視覺刺激，會提升消費者的購物意願，有時氣味也很關鍵，就像麵包店的香氣還有鹽酥雞攤的味道一樣，會激發顧客的消費心理。

而且賣場擺放物品的方式，很多是以一站式思維而非依類別，像是鍋子旁邊就放烤肉醬、泳衣周邊就會有防曬乳的情況，讓你原本只要買一種商品，卻「順便」拿了其他相關物放入購物車中，商店也常用心理定價策略，如以9結尾的價格，以及各種特價優惠，促使消費者增加購買量，很多時候你用不到這麼多，或是在用完前，你已經厭倦它了。

這類的賣場效應，有2個方法可以讓你控制好預算，第一就是「吃飽再去購物」，《美國國家科學院院刊》在2015年的研究顯示，飢餓會讓購物慾上昇，因為在肚子餓的時候腦子會更積極的擁抱「收購」的概念，所以建議先吃飽再去購物，或是看到真的很想買（但實用性存疑）的商品時，先去吃個飯後再考慮要不要出手會更好。

第二個方法就是，帶著清單跟預期花費的錢去購物，清單可以協助你在購物時釐清哪些是真正需要的，帶剛好的錢即可讓你想多買也沒辦法。若想真的掌握花費預算，不妨試試這些小策略，幫助你有效控制購物慾，避免不必要的開銷。