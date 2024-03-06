巴黎時裝周／Jennie穿火辣黑裙、布萊德彼特驚喜出鏡！CHANEL爆款包揭曉

記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周重頭戲之一香奈兒（CHANEL），昨（5）晚於巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Ephemere）發表2024/25 秋冬高級時裝系列，藝術總監維吉妮維婭引領眾人重回品牌起點杜維埃（Deauville），掀起一場現代時尚浪潮，為經典翻蓋包11.12包也染上浪漫色調。大秀嘉賓陣容更是精彩，BLACKPINK成員Jennie、台灣藝人桂綸鎂、陳柏霖都現身頭排觀秀。

▲Jennie穿著黑裙出席Chanel 大秀。（圖／路透）

▲（左起）日本電影導演是枝裕和、日星茅島水樹、桂綸鎂與陳柏霖 。（圖／路透）

Jennie穿著CHANEL 2024春夏高訂系列黑色薄紗裙現身秀場頭排，疊搭上多層次的項鏈，以輕煙燻妝和小辮子營造個人專屬的性感甜美氣息，果然所到之處就成為焦點。而昔日演出《藍色大門》的陳柏霖、桂綸鎂也驚喜合體，兩人以品牌標誌性的斜紋軟呢套裝展現優雅和時髦風格。

在大秀開始前，品牌以一部微電影重現了 1966 年電影《男人與女人》中的場景，在黑白鏡頭下捕捉潘尼洛普克魯茲（Penélope Cruz）與布萊德彼特（Brad Pitt）的精彩合作，作為全球首映，也以此致敬Deauville。維吉妮維婭（Virginie Viard）提到，「杜維埃香奈兒品牌最初的起點，1912 年，香奈兒女士在那裡開設帽子店，隨後旋即首度推出具前瞻、革命性創新風格的服飾，嘉柏麗香奈兒的一切由此開啟，這段故事對我來說具有重要意義。」





▲嘉柏麗香奈兒女士冬日旅居海邊的細膩優雅裝束，形塑出「海邊的波西米亞」風貌 。（圖／品牌提供）

此系列詮釋出1920 與 1970 年代邂逅相遇，嘉柏麗香奈兒女士冬日旅居海邊的細膩優雅裝束給了無盡啟發，標誌性的造型包括寬肩式短外套、長袍式腰帶大衣裡面搭配斜紋軟呢套裝，頂著巨大的寬邊遮陽帽、腳踩及膝厚底靴，形塑出「海邊的波西米亞」風貌。同時Deauville風情包裹粗織水手條紋毛衣和針織衫，當中可一窺水手領、山形紋印花的絲質襯衫，時而染上天空的漸層色調，展現冬日午後的優雅格調。





▲巨大的遮陽帽、厚底靴形成矚目造型。（圖／品牌提供）

而本季又有什麼必收包款出爐？CHANEL在經典之作上持續延伸，翻蓋包11.12、 Top Handle也渲染上屬於Deauville的浪漫色調，從耐看的酒紅色到飽和糖果色，從內而外洋溢著少女情懷。





▲2024/25 秋冬高級時裝系列矚目配件包款 。（圖／路透）



