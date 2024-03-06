fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／Jennie穿火辣黑裙、布萊德彼特驚喜出鏡！CHANEL爆款包揭曉

>

記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周重頭戲之一香奈兒（CHANEL），昨（5）晚於巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Ephemere）發表2024/25 秋冬高級時裝系列，藝術總監維吉妮維婭引領眾人重回品牌起點杜維埃（Deauville），掀起一場現代時尚浪潮，為經典翻蓋包11.12包也染上浪漫色調。大秀嘉賓陣容更是精彩，BLACKPINK成員Jennie、台灣藝人桂綸鎂、陳柏霖都現身頭排觀秀。

▲chanel 。（圖／路透）

▲Jennie穿著黑裙出席Chanel 大秀。（圖／路透）

▲chanel 。（圖／路透）

▲（左起）日本電影導演是枝裕和、日星茅島水樹、桂綸鎂與陳柏霖 。（圖／路透）

Jennie穿著CHANEL 2024春夏高訂系列黑色薄紗裙現身秀場頭排，疊搭上多層次的項鏈，以輕煙燻妝和小辮子營造個人專屬的性感甜美氣息，果然所到之處就成為焦點。而昔日演出《藍色大門》的陳柏霖、桂綸鎂也驚喜合體，兩人以品牌標誌性的斜紋軟呢套裝展現優雅和時髦風格。

在大秀開始前，品牌以一部微電影重現了 1966 年電影《男人與女人》中的場景，在黑白鏡頭下捕捉潘尼洛普克魯茲（Penélope Cruz）與布萊德彼特（Brad Pitt）的精彩合作，作為全球首映，也以此致敬Deauville。維吉妮維婭（Virginie Viard）提到，「杜維埃香奈兒品牌最初的起點，1912 年，香奈兒女士在那裡開設帽子店，隨後旋即首度推出具前瞻、革命性創新風格的服飾，嘉柏麗香奈兒的一切由此開啟，這段故事對我來說具有重要意義。」

▲▼chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼chanel 。（圖／品牌提供）

▲嘉柏麗香奈兒女士冬日旅居海邊的細膩優雅裝束，形塑出「海邊的波西米亞」風貌 。（圖／品牌提供）

此系列詮釋出1920 與 1970 年代邂逅相遇，嘉柏麗香奈兒女士冬日旅居海邊的細膩優雅裝束給了無盡啟發，標誌性的造型包括寬肩式短外套、長袍式腰帶大衣裡面搭配斜紋軟呢套裝，頂著巨大的寬邊遮陽帽、腳踩及膝厚底靴，形塑出「海邊的波西米亞」風貌。同時Deauville風情包裹粗織水手條紋毛衣和針織衫，當中可一窺水手領、山形紋印花的絲質襯衫，時而染上天空的漸層色調，展現冬日午後的優雅格調。

▲▼chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼chanel 。（圖／品牌提供）

▲巨大的遮陽帽、厚底靴形成矚目造型。（圖／品牌提供）

而本季又有什麼必收包款出爐？CHANEL在經典之作上持續延伸，翻蓋包11.12、 Top Handle也渲染上屬於Deauville的浪漫色調，從耐看的酒紅色到飽和糖果色，從內而外洋溢著少女情懷。

▲chanel 。（圖／路透）

▲chanel 。（圖／路透）

▲chanel 。（圖／路透）

▲2024/25 秋冬高級時裝系列矚目配件包款 。（圖／路透）

 
 

關鍵字：

時尚, 香奈兒, 高級時裝, 巴黎時裝周, Deauville

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

防癌從飲食開始！營養師籲「少吃5種食物」：愛吃炸物要小心

防癌從飲食開始！營養師籲「少吃5種食物」：愛吃炸物要小心

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

安格斯12星座一周運勢3／4-3／10　天秤桃花滿滿、巨蟹朋友放寬心 寶可夢進駐早餐店！吃早餐也能療癒一波 Lisa熱褲配長筒絲襪魅力無法擋　現身LV大秀遭疑變心 第一眼看到狼還是床？測試你的直性子程度 這些人生金句讓你少走冤枉路：有時你吃下的是委屈、餵大的卻是格局 北部最大LOPIA宏匯廣場第二季開幕　先祭26萬元Hermès送會員　 唐吉訶德進不去日本百貨　在台卻成秘密武器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面