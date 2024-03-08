天冷喝熱湯暖身？營養師：太頻繁恐增罹患食道癌風險

▲燒滾滾熱湯容易傷害口腔黏膜。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一冷就想要喝點熱湯，營養師夏子雯提醒，氣溫驟降，不少人喜歡喝熱湯暖身，但若是長期喝燒滾滾的熱湯，小心會提高罹患食道癌的風險，建議喝湯盡量吹涼一點，減低高溫對於食道黏膜的傷害。

營養師夏子雯分享，根據世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，口腔是身體非常耐熱的部位，通常可以容忍到約攝氏60度左右，且約3天的時間就能修復好口腔黏膜，修復速度算快。

但如果不停反覆傷害黏膜，當黏膜來不及修復，就可能提高罹患口腔癌的風險；而食道所能承受得溫度不像口腔這麼高，當食物已經覺得燙口時，都很有可能已經達到傷害食道的溫度，所以喝熱湯時還是要盡量吹涼較好。

想要避免食道癌，營養師夏子雯也列出危險因子如下：

抽煙、喝酒、吃檳榔、長期食用醃漬、煙燻食物（含亞硝胺）、過熱過燙的飲食，或是肥胖、胃食道逆流，以及食道曾受腐蝕傷害、食道弛緩不能（吞嚥功能疾病）等食道癌在發生初期通常沒有明顯的症狀，因為食物還是可以通過食道；但在晚期時，食道腫瘤持續變大，會造成食道狹小、甚至阻塞，而出現吞嚥困難症狀，導致進食量降低、體重大幅減輕。

除了生活中盡量避開上述危險因子，飲食上也應把握均衡、並攝取富含植化素的蔬菜水果，幫助降低罹癌風險。