亮・珠寶／借助高科技擬真　AKACHEN鳶尾花、甲蟲傳神零死角

▲AKACHEN鈦金藝術家陳智權發表全新作品「鳶尾花」。（圖／AKACHEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擅長以鈦金屬打造作品的台灣珠寶品牌AKACHEN，開春宣布重磅好消息，11月將在美國加州鮑爾斯博物館（Bowers Museum）進行為期五個月的個展，之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館（Houston Museum of Nature Science）繼續展出，當中包括昨首度亮相的新作「鳶尾花」，品牌藝術總監陳智權巧妙運用友達光電（AUO）最新開發的擬真藝屏（High Fidelity Art Display），透過超高解析擬真顯示技術，讓他得以在顯微鏡下完美雕琢花莖、葉脈線條，一系列新品如甲蟲、蜻蜓珠寶也運用此技術，栩栩如生。





▲AKACHEN「富甲天下」甲蟲珠寶栩栩如生。

AKACHEN自1996年起積極投入純鈦材質研發，2007年正式推出純鈦珠寶，成為全球前三個正式取用鈦珠寶專利技術的工坊。鈦金屬珠寶優點是輕量且堅韌，並具絕佳的親膚性，長時間佩戴相當舒適；但製作難度高，且必須藉由溫度變化讓顏色產生變化，每一個時間點都是關鍵，品牌更探索鈦金的雕鑿工法，最終採用醫療專業工具才能刻劃出細膩的線條與層次，首度曝光的鳶尾花珠寶夢幻的藍紫漸層色調、細膩的線條正是最佳代表作。





▲AKACHEN採用友達光電最新開發的擬真藝屏，創作紋理逼真的蜻蜓珠寶。

突破再突破，AKACHEN還首度搭配友達光電開發的擬真藝屏，透過超高解析擬真顯示技術，讓甲蟲、蜻蜓等作品的肌理紋路逼真傳神，同時也展現生命力，任一角度欣賞都是風景。





▲AKACHEN姿態靈動的蝴蝶戒指。

同樣登上國際舞台的珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu），一手創辦的同名品牌ANNA HU連續3年受TEFAF Maastricht （The European Fine Art Foundation）「歐洲藝術和古董博覽會」之邀，3月9日至14日於荷蘭馬斯垂克參展，呈現她的10件傑作，話題之作為融合東西文化精髓的「漫舞飛天鬱香胸針」，因為鬱金香是主辦地荷蘭的國花，而Anna又從敦煌莫高窟藝術聖地洞窟壁畫中「敦煌飛天」獲得啟發，因此創作猶如跳舞般上旋的鬱金香胸針，鈦金屬鑲嵌白鑽、黃鑽、粉鑽、粉色與橘色藍寶石，著實華美。





▲ANNA HU漫舞飛天鬱香胸針明起將於TEFAF歐洲藝術和古董博覽會展出。（圖／ANNA HU提供）