眼周冒細紋超顯老！皮膚科醫師教「眼部抗老」3秘訣：先減少摩擦

▲眼周是最容易顯露年齡的地方，做好保養幫你維持年輕好狀態。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@hongsuzu）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@ahc.official

眼周肌膚是人體皮膚最薄之處，常是臉部第一道紋路出現的地方，加上現代人長時間使用3C產品、睡眠不足、頻繁上妝卸妝等，都會加速眼周肌膚老化，甚至出現敏感型老化狀況。慕診所皮膚專科崔美怡醫師就提醒，尤其敏感肌膚面對老化時，更容易受到外界環境刺激，需特別謹慎挑選護膚品。她也進一步分享眼周養護的3大祕訣，教你有效養出健康彈潤的明亮雙眼。

＃維持健康生活型態



養成規律運動的習慣，保持充足睡眠，平時多攝取富含維生素C和維生素E的食物。

＃挑選適合的保養品



避免使用質地過於滋潤或厚重的眼霜，建議可選用成分包含A醇、A酸等的養護產品，幫助延緩皮膚老化、調理紋路，並幫助恢復肌膚緊緻彈性。

＃減少過度摩擦眼周



平時要注意減少揉眼睛動作，塗抹眼霜時可利用無名指輕柔按壓，且在化妝和卸妝時，也需留意避免反覆摩擦眼周肌膚，以減少小肉芽的產生。

【可搭配這些眼周養護產品】

▲Dr Jackson's 極致修護撫紋眼霜，15ml，NT$2,980。



特別針對敏弱肌、有眼周抗老需求的人而設計，以專利配方Revinage® WPO（植物性類A醇）作為關鍵成分，結合明星成分臘腸樹籽油、臘腸樹果萃取打造溫和高效的配方，質地柔滑輕盈，可撫平細紋、改善色素沉澱，深層滋養並修護眼部薄嫩肌膚，使肌膚緊緻彈嫩，各種膚質均適用。

▲La Prairie 魚子美顏緊俏美眼精華，20ml，NT$18,150。



經典雙管包裝設計，黃鑽魚子試管內乘載獨家雙重魚子珍稀成分：魚子緊韌活萃、魚子微米激萃，而乳白色試管內則蘊含經典獨家活源返齡精萃與多重抗老配方，精準且強力對抗鬆垂，啟動保護、新生、強化、賦活，全方位重塑緊提眼周輪廓，使眼周肌膚重現彈性與密度。

▲Wildsmith 肌活超能眼部精華，15ml，NT$4,000。



含綠咖啡萃取、接骨木花萃取、金鈕扣花撫紋因子與落葉松多醣等成分，質地輕盈無負擔，塗抹後搭配無名指點壓、畫圓等按摩手法，幫助促進肌膚血液循環，使用後可勻亮眼周暗沉、提升皮膚緊緻度並撫平細紋，重拾眼眸活力風采。

▲elemental herbology 藍藻多效抗老眼霜，15ml，NT$2,200。



藍藻抗皺配方LANABLUE®含有高單位蛋白質與脂肪酸，修護皮膚並維持其彈性，預防肌膚老化；搭配三胜肽協助調理眼周浮腫困擾；岩石萃取富含鐵質，幫助改善眼周暗沉，緊緻並平滑眼部肌膚。