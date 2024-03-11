奧斯卡紅毯／亞莉安娜「粉色雲朵包」穿上身　怪奇比莉意外走學院風

記者張毓容／台北報導 圖／路透社

眾所矚目的第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（11日）早在美國加州洛杉磯杜比劇院盛大登場，除了影壇巨星們齊聚一堂，流行音樂界2大天后亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）和「怪奇比莉」比莉艾莉許（Billie Eilish）也踏上紅毯，兩人一黑一粉造型都很吸睛，尤其是亞莉安娜超浮誇的立體蓬鬆粉色禮服，被網友笑虧是把這幾年很紅的「空氣雲朵包」穿上身。

▲亞莉安娜格蘭德選穿一套超吸睛立體結構感粉色禮服。

今日以頒獎人身份出席本屆奧斯卡頒獎典禮的樂壇小天后亞莉安娜格蘭德，選穿一襲超吸睛的粉色禮服，身上打褶式貼身禮服勾勒出她的纖細苗條身材，手上再披掛有著超大立體抓蓬的外罩式超長裙襬披肩，內外雙層搭配成超有份量感和立體感的長尾禮服造型，再搭配Tiffany & Co.珠寶和同色系跟鞋，營造滿滿華麗又甜美氣息。

▲超有份量感的華麗禮服，被網友笑稱很像雲朵包、也像「棉被裝」。

但超蓬鬆立體的外罩式長裙披肩，讓身型嬌小的亞莉安娜在走動時看起來難免有點笨重感，令不少網友認為她撐不起這套服裝，有網友認為這個造型很像近期很紅的「空氣雲朵包」，甚至有人笑說像是自己假日時帶著棉被從床上走到客廳的樣子，根本是「沙發棉被裝」。

▲怪奇比莉穿上學院風造型還是不忘增添自己的怪怪風格。

而在造型上向來大膽前衛、還以搞怪出名的怪奇比莉，這次紅毯上則是穿上白色高領襯衫搭配小香風毛呢裙和低領西裝外套，再套上白色長襪和瑪莉珍鞋，手上還拎著小巧迷你的香奈兒提包，少見地以學院風造型優雅現身。但看似中規中矩的造型裡她還是加入了一些「怪奇感」小巧思，像是臉上厭世感十足的「病嬌妝」、刻意隨興披散的長髮，再加上拍照時的搞怪小表情，又正式又俏皮，依舊很有她獨特的怪怪風格。