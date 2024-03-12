fb ig video ETtoday search mobile

IKEA被套組399元起！315世界睡眠日有優惠快搶

>

▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）

▲IKEA因應世界睡眠日推出寢具特價單品，此為情境圖。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為了推廣睡眠的重要性，每年3月的世界睡眠日即將登場，今年訂在3／15呼籲大家重視睡眠，適逢IKEA絕版品出清優惠，業者也推出相關商品現省400元到700元，讓消費者好好佈置一下睡眠氣氛，HOLA也正在冬出清特惠，推出防蟎寢具與多種材質被套組促銷，最低3折起就能帶回家。

世界睡眠日（World Sleep Day, WSD）活動始於2008年，主旨在引起人們對睡眠的重視，以及了解睡眠對個人健康和幸福的影響。由世界睡眠醫學學會（WASM, World Association of Sleep Medicine）啟動的世界睡眠日便成為每年的一項定期活動，活動日期固定在每年春分前的星期五，因此每年的日期都會有所不同。

▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）

▲ROSENTIBAST單人被套組（左）；SOMMARSLÖJA單人被套組（右）。

IKEA即日起至3／20推出絕版品出清限時5折起，針對世界睡眠日也推出相關優惠商品，包括ROSENTIBAST單人被套組，以深藍底色配上細小花朵，採用透氣吸濕的棉質與觸感冰涼的嫘縈纖維混紡，觸感柔軟絲滑，原價999元，特價399元；ALHÄNGEMAL彩色雙人被套組不僅外觀搶眼，材質也絲滑舒適，原價1,299元，特價599元，現省700元很有誠意。

▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）

▲ALHÄNGEMAL雙人被套組（左）；STRUTBRÄKEN雙人被套組（右）。

其他還有材質採用清爽的棉與萊賽爾混紡，觸感柔軟親膚的SOMMARSLÖJA單人被套組,，藍色搭配花朵圖形，很有春天氣息，原價1,399元，特價999元，現買可省下400元；針對擔心時涼時暖的天氣，以再生棉製成的STRUTBRÄKEN雙人被套組，具有較好的保溫效果，方便適應氣溫變化，原價1,999元，特價1,299元。

▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）

▲HOLA冬出清精選超過300項兒童防螨寢具3折起，圖為鯊魚萬花筒純棉長效防蟎系列。

HOLA也是逢冬出清優惠，3／17前推出全館萬件商品5折起，寢具超值3折起，主打防蟎功能受到不少家庭青睞，首推「100％ 桑蠶絲防蟎抗菌四季被」，選用天然蠶絲打造細緻柔滑的親膚感，吸濕排汗、透氣不悶熱特性更適合海島氣候，原價5,980元，特價4,784元。

▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）

▲100％桑蠶絲防蟎抗菌四季被，透氣好方便疊加收納，適合溫差大的換季時節。

而3折寢具商品包括法式輕柔水洗亞麻復古粉組（單人／雙人／加大），原價2,380元起，特價714元起，以及適合小男孩的3M Filtrete汽車樂園兒童防蟎組（單人／雙人／加大），原價5,990元起，特價1,797元起。

▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA皆正出清優惠，因應世界睡眠日推出寢具特價單品。（圖／品牌提供）

▲法式輕柔水洗亞麻復古粉組（左）；3M Filtrete汽車樂園兒童防蟎組（右）。

關鍵字：

睡眠, 世界睡眠日, IKEA, 特價, 絕版品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

別再誤解保久乳！營養師：保久乳沒加防腐劑、營養成分等同鮮乳

別再誤解保久乳！營養師：保久乳沒加防腐劑、營養成分等同鮮乳

奧斯卡／雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」嗨唱《芭比》　辣女友放閃喊快回家

奧斯卡／雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」嗨唱《芭比》　辣女友放閃喊快回家

10年後想過什麼樣的生活？　3個做法找出人生方向 HAY全台首間旗艦店直擊！　與丹麥同步季季有新貨 Nike微笑線翹臀褲為亞洲女孩打造！　lululemon極簡時髦「ABC褲」再進化 Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨 8種舉動代表他是好男人　好好跟他談戀愛 ﻿Rosé現身奧斯卡派對露纖腰超霸氣！Kendall透視裝、琳賽蘿涵驚喜亮相 你是哪一派？超準心測「一張圖」看出你對另一半依賴性有多重

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面