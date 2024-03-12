IKEA被套組399元起！315世界睡眠日有優惠快搶

▲IKEA因應世界睡眠日推出寢具特價單品，此為情境圖。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為了推廣睡眠的重要性，每年3月的世界睡眠日即將登場，今年訂在3／15呼籲大家重視睡眠，適逢IKEA絕版品出清優惠，業者也推出相關商品現省400元到700元，讓消費者好好佈置一下睡眠氣氛，HOLA也正在冬出清特惠，推出防蟎寢具與多種材質被套組促銷，最低3折起就能帶回家。

世界睡眠日（World Sleep Day, WSD）活動始於2008年，主旨在引起人們對睡眠的重視，以及了解睡眠對個人健康和幸福的影響。由世界睡眠醫學學會（WASM, World Association of Sleep Medicine）啟動的世界睡眠日便成為每年的一項定期活動，活動日期固定在每年春分前的星期五，因此每年的日期都會有所不同。

▲ROSENTIBAST單人被套組（左）；SOMMARSLÖJA單人被套組（右）。

IKEA即日起至3／20推出絕版品出清限時5折起，針對世界睡眠日也推出相關優惠商品，包括ROSENTIBAST單人被套組，以深藍底色配上細小花朵，採用透氣吸濕的棉質與觸感冰涼的嫘縈纖維混紡，觸感柔軟絲滑，原價999元，特價399元；ALHÄNGEMAL彩色雙人被套組不僅外觀搶眼，材質也絲滑舒適，原價1,299元，特價599元，現省700元很有誠意。

▲ALHÄNGEMAL雙人被套組（左）；STRUTBRÄKEN雙人被套組（右）。

其他還有材質採用清爽的棉與萊賽爾混紡，觸感柔軟親膚的SOMMARSLÖJA單人被套組,，藍色搭配花朵圖形，很有春天氣息，原價1,399元，特價999元，現買可省下400元；針對擔心時涼時暖的天氣，以再生棉製成的STRUTBRÄKEN雙人被套組，具有較好的保溫效果，方便適應氣溫變化，原價1,999元，特價1,299元。

▲HOLA冬出清精選超過300項兒童防螨寢具3折起，圖為鯊魚萬花筒純棉長效防蟎系列。

HOLA也是逢冬出清優惠，3／17前推出全館萬件商品5折起，寢具超值3折起，主打防蟎功能受到不少家庭青睞，首推「100％ 桑蠶絲防蟎抗菌四季被」，選用天然蠶絲打造細緻柔滑的親膚感，吸濕排汗、透氣不悶熱特性更適合海島氣候，原價5,980元，特價4,784元。

▲100％桑蠶絲防蟎抗菌四季被，透氣好方便疊加收納，適合溫差大的換季時節。

而3折寢具商品包括法式輕柔水洗亞麻復古粉組（單人／雙人／加大），原價2,380元起，特價714元起，以及適合小男孩的3M Filtrete汽車樂園兒童防蟎組（單人／雙人／加大），原價5,990元起，特價1,797元起。

▲法式輕柔水洗亞麻復古粉組（左）；3M Filtrete汽車樂園兒童防蟎組（右）。