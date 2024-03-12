fb ig video ETtoday search mobile

台中「誠品生活480」3／23開幕　10家大型主題餐廳公開

>

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲誠品生活480將3／23開幕，店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品最新大店、位於台中七期的「誠品生活480」，在數月的試營運之後即將在3／23正式開幕，全棟B1至7F匯集誠品書店及10家大型主題餐廳、破百個品牌讓民眾開逛，開幕首4日還降低會員跳級門檻，消費需滿6,000元才可獲得的金卡等級，只要3,600元即可「升等」，服務也直接升級。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

位於美食之都台中，誠品生活480也規劃10間主題餐廳進駐，包括試營運評價爆表、全台首間的「侍老井精品和牛燒肉會所」、日料雙品牌「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」、頂級甜點LADY M除台中三井外，也在此正式設點。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲全台獨家「侍老井精品和牛燒肉會所」。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲日料雙品牌「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲頂級甜點LADY M。

而連續3年獲米其林餐盤推薦的「膳馨Shan-Shin」，也提供匯集各式古早味手路菜；獲《綠・蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」，則推出各款療癒系創意蔬食登場，此外高雄「汕頭泉成沙茶潮鍋」、「非常泰」、「1010湘食堂」、「默爾pasta&pizza」，還有首次進駐商場的道地港澳風味火鍋「春囍打邊爐」，則將在4月開幕。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲連續3年獲米其林餐盤推薦的「膳馨Shan-Shin」。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲獲《綠・蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」。

物販亮點則有義大利藝術風格品牌「FORNASETTI」，以居家香氛創作為藝術收藏品為特色而聞名；「溫室。裏」有台灣設計女裝SU:MI said與綠植景觀設計品牌5PM共同打造，集結設計服飾、輕婚紗、綠藝植栽、輕食咖啡，還有「AVEDA」、「Chantecaille香緹卡」、「WHAT MATTERS」與誠品生活精選expo SELECT，之前因大S話題被熱烈討論的頂級名床「Hästens海絲騰」也進駐，看好誠品頂級來客客群。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

其他包括選品店「THÉM」、「AISLE by abcense」、「ZOEYF Showroom」，帥氣單寧服飾複合衝浪、滑板等戶外活動的ONETEASPOON X Deus，以及Adidas、New Balance、PUMA SELECT、The North Face、PALLADIUM、HURLEY、BENETTON等一系列運動時尚和戶外休旅品牌，與流行女裝鞋包與配件品牌例如OH!HER、JUST BLOOM、Isha Jewelry、Brigid Accessory等。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

誠品表示，慶祝開幕3／23至4／7誠品會員於480單日消費累計滿5,000元送500元，首四日還可「限時升等」，金卡原門檻消費為6,000元，當日消費滿3,600元即可升等為金卡；元門檻需消費滿5萬元的黑卡，期間內單日消費滿36,000元即可升等，可進入專屬黑卡休息室。

▲誠品生活480 3／23開幕店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

關鍵字：

台中, 誠品生活480, 餐廳, 品牌, 開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

別再誤解保久乳！營養師：保久乳沒加防腐劑、營養成分等同鮮乳

別再誤解保久乳！營養師：保久乳沒加防腐劑、營養成分等同鮮乳

奧斯卡／雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」嗨唱《芭比》　辣女友放閃喊快回家

奧斯卡／雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」嗨唱《芭比》　辣女友放閃喊快回家

10年後想過什麼樣的生活？　3個做法找出人生方向 HAY全台首間旗艦店直擊！　與丹麥同步季季有新貨 Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨 Nike微笑線翹臀褲為亞洲女孩打造！　lululemon極簡時髦「ABC褲」再進化 8種舉動代表他是好男人　好好跟他談戀愛 ﻿Rosé現身奧斯卡派對露纖腰超霸氣！Kendall透視裝、琳賽蘿涵驚喜亮相 小勞勃道尼冷處理無禮風波　戴百萬積家金錶秀小金人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面