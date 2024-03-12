▲誠品生活480將3／23開幕，店內餐廳、品牌公開。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品最新大店、位於台中七期的「誠品生活480」，在數月的試營運之後即將在3／23正式開幕，全棟B1至7F匯集誠品書店及10家大型主題餐廳、破百個品牌讓民眾開逛，開幕首4日還降低會員跳級門檻，消費需滿6,000元才可獲得的金卡等級，只要3,600元即可「升等」，服務也直接升級。

位於美食之都台中，誠品生活480也規劃10間主題餐廳進駐，包括試營運評價爆表、全台首間的「侍老井精品和牛燒肉會所」、日料雙品牌「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」、頂級甜點LADY M除台中三井外，也在此正式設點。

▲全台獨家「侍老井精品和牛燒肉會所」。

▲日料雙品牌「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」。

▲頂級甜點LADY M。

而連續3年獲米其林餐盤推薦的「膳馨Shan-Shin」，也提供匯集各式古早味手路菜；獲《綠・蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」，則推出各款療癒系創意蔬食登場，此外高雄「汕頭泉成沙茶潮鍋」、「非常泰」、「1010湘食堂」、「默爾pasta&pizza」，還有首次進駐商場的道地港澳風味火鍋「春囍打邊爐」，則將在4月開幕。

▲連續3年獲米其林餐盤推薦的「膳馨Shan-Shin」。

▲獲《綠・蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」。

物販亮點則有義大利藝術風格品牌「FORNASETTI」，以居家香氛創作為藝術收藏品為特色而聞名；「溫室。裏」有台灣設計女裝SU:MI said與綠植景觀設計品牌5PM共同打造，集結設計服飾、輕婚紗、綠藝植栽、輕食咖啡，還有「AVEDA」、「Chantecaille香緹卡」、「WHAT MATTERS」與誠品生活精選expo SELECT，之前因大S話題被熱烈討論的頂級名床「Hästens海絲騰」也進駐，看好誠品頂級來客客群。

其他包括選品店「THÉM」、「AISLE by abcense」、「ZOEYF Showroom」，帥氣單寧服飾複合衝浪、滑板等戶外活動的ONETEASPOON X Deus，以及Adidas、New Balance、PUMA SELECT、The North Face、PALLADIUM、HURLEY、BENETTON等一系列運動時尚和戶外休旅品牌，與流行女裝鞋包與配件品牌例如OH!HER、JUST BLOOM、Isha Jewelry、Brigid Accessory等。

誠品表示，慶祝開幕3／23至4／7誠品會員於480單日消費累計滿5,000元送500元，首四日還可「限時升等」，金卡原門檻消費為6,000元，當日消費滿3,600元即可升等為金卡；元門檻需消費滿5萬元的黑卡，期間內單日消費滿36,000元即可升等，可進入專屬黑卡休息室。