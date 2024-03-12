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網讚香港人超凍齡！女星熊黛林傳授「港式保養」：心態很重要

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▲▼熊黛林曝港式凍齡習慣。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

▲熊黛林已在香港生活超過20年。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少網友相傳香港人「很抗老」一說，像是女星阿Sa、阿嬌、薛凱琪雖滿40歲，但外表仍是滿滿的少女感，而名模熊黛林日前就在《小紅書》分享自己來港20年學到的「港式保養習慣」，現在趕快學起來！

#湯湯水水不能少

熊黛林分享，香港人的飲食習慣較為清淡，少油少鹽，特別喜歡喝湯湯水水，香港人家中都備有許多湯包，湯包中都幫你備好藥材，只要搭配簡單食材就可以在家自己煲湯，坊間也賣很多即時湯包，只需要加熱就能飲用，另外能夠潤肺、除濕氣的養生茶也很受歡迎。

▲▼熊黛林曝港式凍齡習慣。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

▲熊黛林育有二女，已成為香港媳婦。

#吃中藥補身

所有的香港人都喜歡吃補，像是阿膠液、鹿茸、花膠等等，體虛時都會運用這些藥材來補身，像是熊黛林分享自己生完小孩後，覺得身體很虛，才開始好好補身，自己非常有感。

#熱衷運動

香港地狹人稠，大家總愛往大自然跑，尤其是爬山，爬山讓人有一種征服高山的感覺，爬山可以紓壓又可吸收芬多精，運動能讓大腦分泌多巴胺，好心情就是最好的保養品，除了戶外活動，平日的健身房也常人滿為患，可見香港人有多愛運動。

▲▼熊黛林曝港式凍齡習慣。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

▲心情決定外表的年輕感。

#及時行樂的人生態度

香港人生活壓力大、房價和物價又高，雖說如此，但大部分香港人屬於及時行樂類型，他們動不動就會去旅行，小旅行可以讓人短暫從快節奏抽離，人的心態好了，自然也比較容易抗老。

#工作和生活分開

香港人很注重家庭日，只要一到周末就不會為了工作而煩心，給自己足夠時間休息、好好陪家人，休息夠了再出發，不會把工作的壞心情帶回家。

關鍵字：

熊黛林, 港式保養, 抗老, 香港, 健康

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