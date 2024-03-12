初戀系白開水妝當紅！曖昧粉紫眼影去黃又提亮　一秒立刻減齡10歲

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年眼妝越來越淡雅，不是不用畫，而是透過清透自然的陰影色或是打亮色，讓眼周肌膚有明亮放大的效果，其中這幾盤眼影更是推出即搶翻，不容易失手的顏色，輕鬆打造初戀系白開水底妝。

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歐美彩妝向來給人較為顯色的印象，但是對不少趕時間的人來說，簡單幾筆就可以上臉，非常實用百搭，這次推出全新的限定眼彩盤，以讓人戀愛的粉色系為主，搭配多個暖色調的咖啡與紅棕，是一款可甜可鹹的多功能彩盤，更是可以運用不同質地，創造立體大眼。

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就是從韓國流行起來的白開水妝容，用韓牌單品當然最對味，這次全新推出的眼影盤有粉紫、大地色兩款，低飽和度的淡雅色澤，提亮眼周或是打造自然漸層都很容易使用，單色也可以製造出不經意的質感眼妝，疊擦則是加強深邃感，瞬間立體放大雙眼，打造軟萌奶系眼妝。

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甜嫩系拉滿絕對必選的就是這盤，以粉紫色作為主軸的色調，可以輕鬆修飾臉部蠟黃，提亮效果超有感，同時可以打造澎潤幼態顏，另外還搭配Y2K風格的字母吊飾，自由組裝搭配裝飾在眼影盒上面，簡直可愛到不行。