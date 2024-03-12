毛孔粗大、上妝超不服貼？3單品呵護水煮蛋美肌

記者李薇／台北報導

毛孔是很多人都困擾的肌膚問題，想要讓肌膚沒有凹凸不平，擁有像是水煮蛋般光滑細緻，毛孔的調理一定很關鍵，以下就推薦多款厲害的單品，可以重現細膩膚況。

＃LA MER 深海極效淨膚面膜，售價8500元

LA MER超經典的奇蹟活凝金萃，向來養膚奢寵有感，全新的淨膚面膜不僅添加此成分，還擁有活性碳、海鹽與抗氧化成分，塗抹肌膚蓋住膚色的厚度，敷臉大約10分鐘，就可以把臉部肌膚清潔乾淨，還可以緊緻肌膚，完美抗老。

＃benefit AHA+PHA平易淨人說晚安保鮮面膜，售價1840元

宛如蜂蜜果凍一樣的質地，毛孔專門戶benefit推出全新的果酸面膜，保養最後一道使用，可以幫助把所有營養成分鎖住之外，還可以幫助細緻毛孔，迅速拋光打磨，一周只需要使用2到3次，就能夠相當有感，而且水潤質地，相當清爽。

＃三得利 蜜露珂娜膠原蛋白粉，售價1830元

老化是形成毛孔粗大的重要原因，加上膠原蛋白的流失，會讓膚況越不越不細緻，來自日本的三得利齊下膠原蛋白粉在台灣熱銷10年，穩居冠軍寶座，粉狀的劑型隨身攜帶超方便，一天一包就可以迅速補充抗老能量，而且完全沒有腥味，淡淡奶香讓人一條接著一條。