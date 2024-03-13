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滿滿膠原蛋白感！超強「CD打亮法」肌膚瞬間澎起　打造細緻光感美肌

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

想讓肌膚澎彈飽滿，不僅可以利用保養品加強原生美肌，化妝技巧也是關鍵，彩妝師近期就傳授一款「CD打亮法」，可以把臉中位置的鼻樑與額頭全都飽滿起來，瞬間變成超立體。

【CD打亮法】

1.在底妝部分可以先用妝前乳，全臉塗抹上妝，接著使用粉底液進行臉部的遮瑕，局部可以挑選遮瑕膏，增強臉部肌膚的乾淨度。

圖／記者李薇攝、品牌提供

2.然後使用打亮液，先在手背擠出適量，然後用刷具沾取，從左邊眉骨上方沿著C字區域畫到顴骨，寫出一個C的字樣。

圖／記者李薇攝、品牌提供

3.接著在鼻樑位置開始描繪一個D字體，在中央位置稍微刷過之後，一樣沿著顴骨往太陽穴、眉骨上方連接，就可以完成整個打亮方式。

【推薦單品】

＃迪奧 超完美持久亮采露，售價1750元

▲CD打亮法,DIOR,I`M MEME,彩妝,修容,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

想要創造出自然貼膚的光澤感肌膚，液態的打亮絕對是必備，DIOR全新推出的超完美持久亮采露有白色、粉色、金色、古銅等，可以按照妝效選擇喜歡的單品，每一支都添加鳶尾花萃、三色堇精萃，可以達到高保濕效果，獨家超彈力斜角刷頭塗抹沾取都很順手，局部使用或是當作頰彩輕點都可以。

＃I’M MEME 我愛小臉修容打亮棒，售價435元

▲CD打亮法,DIOR,I`M MEME,彩妝,修容,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不想要修容、打亮一大堆瓶瓶罐罐，I’M MEME直接把兩者設計成一支，快速描繪就可以完成臉部修容，要澎起、凹陷通通都可以完成，絲滑質地一抹用手就可以推勻，新手也很容易上手，不用搭配刷具就可以輕鬆完成立體臉部妝效。

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關鍵字：

CD打亮法, DIOR, I’M MEME, 彩妝, 修容

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