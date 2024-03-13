滿滿膠原蛋白感！超強「CD打亮法」肌膚瞬間澎起　打造細緻光感美肌

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

想讓肌膚澎彈飽滿，不僅可以利用保養品加強原生美肌，化妝技巧也是關鍵，彩妝師近期就傳授一款「CD打亮法」，可以把臉中位置的鼻樑與額頭全都飽滿起來，瞬間變成超立體。

【CD打亮法】

1.在底妝部分可以先用妝前乳，全臉塗抹上妝，接著使用粉底液進行臉部的遮瑕，局部可以挑選遮瑕膏，增強臉部肌膚的乾淨度。

2.然後使用打亮液，先在手背擠出適量，然後用刷具沾取，從左邊眉骨上方沿著C字區域畫到顴骨，寫出一個C的字樣。

3.接著在鼻樑位置開始描繪一個D字體，在中央位置稍微刷過之後，一樣沿著顴骨往太陽穴、眉骨上方連接，就可以完成整個打亮方式。

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