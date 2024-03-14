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美容產業引領綠色革命！東森自然美啟動ESG行動 碳足跡認證現環保光輝

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▲東森自然美產品通過碳足跡認證。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美產品通過碳足跡認證。（圖／東森自然美提供）

時尚中心／台北報導

近年來ESG已成為全球企業治理的重要議題，東森自然美早已展開環保計畫，積極推動ESG責任，從產品設計到包裝，不斷創新以提升綠色形象，旗下三款產品更榮獲環保署「產品碳標籤證書」，落實綠色消費。

東森自然美旗下三款產品，包括「NB-1 活膚精華露」、「γ-PGA 超導鎖水氣墊面膜」和「極地雪玫瑰精萃」，均通過了嚴格的碳足跡認證，並榮獲環保署「產品碳標籤證書」，透過碳足跡認證，量化了產品在生產、運輸和使用過程中產生的碳排放量。也意味著在產品設計和製造過程中尋找更環保的方法，從而降低碳足跡，保護地球。

為了更積極參與環保行動，東森自然美於台北車站東森廣場推出了「減碳愛地球‧回收送好禮」活動，期盼透過活動鼓勵消費者通過回收與再利用，共同守護地球家園。憑空瓶回收即可獲得好禮，包括東森E幣、自然美爆水氣墊面膜和森美妍極地雪玫瑰精萃等，而且消費者只要參與活動，東森自然美加碼每月還會抽出3位幸運兒獲得品牌口碑商品「NB-1活膚精華露」，價值$3,900。

▲東森自然美產品通過碳足跡認證。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美於東森廣場台北車站推出了「減碳愛地球‧回收送好禮」活動。（圖／東森自然美提供）

另外，東森自然美也提供消費者一個居家做環保的行動方案，將使用完畢的美妝空瓶再利用，例如將乳霜瓶器改造成居家小植栽，體現出環保的實際行動，每個人透過小小力量，一起守護我們的地球。

東森自然美官網：https://www.nblife.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, 自然美, ESG, 環保, 回收, 碳標籤

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