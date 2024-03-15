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情人節等於發胖節？營養師教「7招飲食秘訣」：甜點要選對

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▲▼營養師教情人節大餐不發胖7秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師教情人節不發胖的7招飲食秘訣，想吃甜點要選。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

今年白色情人節碰到平日，有不少人都選擇等到周末再好好慶祝一番，但不想吃完情人節大餐後就要減肥，注意一些飲食小秘訣就沒問題。知名營養師高敏敏就分享，不管是訂餐廳或是在家跟另一半一起下廚，吃對食物、控制熱量攝取都很重要。她就7個情人節飲食秘訣，教你吃得更健康還不怕胖。

＃多選低脂肉類海鮮

可以以低脂海鮮為主，海鮮類的油脂和飽和脂肪比牛排紅肉類低，若是想吃牛排則可選菲力牛排，油脂含量較低；雞肉類可選雞胸肉；豬肉可以里肌肉取代培根，熱量與油脂都比較低。

▲▼營養師教情人節大餐不發胖7秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃火鍋湯底選清湯

湯品以清湯為主，少喝含有澱粉的勾芡湯，因為熱量密度高、易囤積。至於其他烹調方式上，最好以清蒸水煮為主，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康。

＃少碰內臟類

不想吃進過多熱量，擇食很重要，建議少碰內臟類，因為內臟料理熱量高，油脂含量也偏高，想吃的話偶一為之即可。

▲▼營養師教情人節大餐不發胖7秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃留意蔬果攝取易不足

多吃蔬菜補充膳食纖維，減少過多熱量攝取，餐後也可以以水果代替高糖份甜點。

＃巧克力、甜點勿過量

甜點蛋糕、巧克力都是高糖、高油脂食材，可能造成過量攝取。如果真的想吃，建議可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料，且少油、少糖製作的甜點，巧克力則選擇純度較高的黑巧克力，像是70%以上為佳。

▲▼營養師教情人節大餐不發胖7秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃少喝含糖飲料

以茶取代酒或含糖飲料，減少液體熱量負擔，可以選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖，降低糖分、油脂和熱量的攝取。如果真的想喝含糖飲料，以不貪杯為主。

＃不餓就停，八分飽就好

放慢吃飯速度，不狼吞虎嚥，並且八分飽即停。除此之外，用餐順序也很重要，先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素，可以增加飽足感、幫助消化，也能墊個胃。

最後高敏敏也補充，如果是一起在家料理，建議盡量以清蒸、水煮、烘烤的烹調方式來料理會比較健康，也別忘了要多搭配蔬菜。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 情人節, 白色情人節, 大餐, 發胖, 秘訣, 飲食, 食物, 關鍵, 營養師, 高敏敏

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