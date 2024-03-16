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王宇婕42歲肌膚澎彈發亮　上鏡濃妝擦到到脫皮

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▲王宇婕,MANARA,Bobbi Brown,卸妝,清潔,保養。（圖／品牌提供、王宇婕IG）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、王宇婕IG

王宇婕因演出《愛愛內含光》人氣持續看漲，過去常在出演多部鄉土劇的她，早就是不少粉絲的熟面孔，雖然已經42歲，但肌膚狀態仍然保持的很好，她也分享自己的養護關鍵，就是做好每天的肌膚清潔與防曬，就可以讓敏感肌也有上鏡好狀態。

▲王宇婕,MANARA,Bobbi Brown,卸妝,清潔,保養。（圖／品牌提供、王宇婕IG）

受到拍戲工作的影響，每天行程滿檔，常常為了上鏡也要畫比較濃重的妝容，對此，王宇婕特別重視肌膚清潔，她表示，以前為了卸乾淨，都會用化妝棉一直擦，導致脫皮，後來找到適合自己的洗卸二合一單品，邊卸妝、邊按摩，不僅讓氣色變好，還順便做SPA，很享受。

▲王宇婕,MANARA,Bobbi Brown,卸妝,清潔,保養。（圖／品牌提供、王宇婕IG）

王宇婕也分享，自己很喜歡戶外運動，尤其是游泳，所以臉上都有很多曬斑，後來就發現這樣不行，開始會注重防曬，只要起床洗完臉就會馬上擦，畢竟家裡透光玻璃都會有紫外線，也常常看手機電腦等藍光，都會讓肌膚老化，所以完全不會忽略保護。

▲王宇婕,MANARA,Bobbi Brown,卸妝,清潔,保養。（圖／品牌提供、王宇婕IG）

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＃MANARA 保濕潔顏露－清爽型，120ml、售價1200元

▲王宇婕,MANARA,Bobbi Brown,卸妝,清潔,保養。（圖／品牌提供、王宇婕IG）

擁有98%以上美容精華成分，讓卸妝洗臉也可以成為奢寵的護膚時光，來自日本北海道的MANARA憑藉這瓶潔顏露，立刻成為美妝控焦點，裡面蘊含膠囊化木瓜酵素、菸鹼醯胺、W保濕配方，洗完不僅超清爽，濃妝都可以帶走，重點是還不會留下緊繃感，反而會讓肌膚水嫩保濕。

＃Bobbi Brown 超輕水感茉莉淨妝油，200ml、售價2150元

▲王宇婕,MANARA,Bobbi Brown,卸妝,清潔,保養。（圖／品牌提供、王宇婕IG）

Bobbi Brown近年在網路上超火紅的茉莉淨妝油，以超清爽以及濃妝可卸的超強表現，深受許多鐵粉支持，這次再度升級進化，添加全新三款頂級精油：白芒花籽油、珍稀瓊崖海棠油、頂級山茶花油，幫助肌膚可以柔嫩健康，同時穩定彈力，深層滋養，一瓶就可以達到完美淨妝，用過都會回不去。

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關鍵字：

王宇婕, MANARA, Bobbi Brown, 卸妝, 清潔, 保養

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