王宇婕42歲肌膚澎彈發亮　上鏡濃妝擦到到脫皮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、王宇婕IG

王宇婕因演出《愛愛內含光》人氣持續看漲，過去常在出演多部鄉土劇的她，早就是不少粉絲的熟面孔，雖然已經42歲，但肌膚狀態仍然保持的很好，她也分享自己的養護關鍵，就是做好每天的肌膚清潔與防曬，就可以讓敏感肌也有上鏡好狀態。

受到拍戲工作的影響，每天行程滿檔，常常為了上鏡也要畫比較濃重的妝容，對此，王宇婕特別重視肌膚清潔，她表示，以前為了卸乾淨，都會用化妝棉一直擦，導致脫皮，後來找到適合自己的洗卸二合一單品，邊卸妝、邊按摩，不僅讓氣色變好，還順便做SPA，很享受。

王宇婕也分享，自己很喜歡戶外運動，尤其是游泳，所以臉上都有很多曬斑，後來就發現這樣不行，開始會注重防曬，只要起床洗完臉就會馬上擦，畢竟家裡透光玻璃都會有紫外線，也常常看手機電腦等藍光，都會讓肌膚老化，所以完全不會忽略保護。

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