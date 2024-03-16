你知道保養品也有「成分履歷」嗎？溯源成分來源更安心

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

許多人都有過生日的習慣，但你知道最近也有不少品牌或是單品也生日嗎？以下就盤點近期慶祝周年的多個品牌，有趣的是它們的全新「願望」，更是與你我都可能有關。

＃克蘭詩品牌創立70周年

從1954年誕生的克蘭詩，由賈克·古登·克蘭詩在巴特龍謝黎大街開設第一間SPA美妍中心開始，70年來始終秉持著傾聽女性真實美麗需求為宗旨，在取材自然尚未風行的年代，就開始運用天然植物萃取，帶給每位女性擁有自信亮麗，未來也將以持續創新、責任行動、共創美麗傳承三大面向，持續給予所有大眾最堅強的美麗後盾。

身體調和護理油、黃金雙激萃、彈潤植萃美唇油⋯等，細數克蘭詩的代表作品真的數不勝數，但是要提到最不為人知的小秘密，就是品牌在2022年創立植萃履歷平台，就像是蔬菜履歷一樣，讓消費者可以溯源成分的來源與品質，可以說是第一個這樣做的保養品牌，提供消費者最安心的護膚體驗，同時公開透明化產品的根本。

＃理膚寶水B5+全面修復霜10周年

B5全面修復霜自從2014年上市至今，已經有10個年頭，不僅深受許多愛美粉絲喜愛，更是很多媽媽媽、主婦們的最愛，一瓶就可以處理居家大小肌膚問題，從臉抹到腳通通萬用，真的是居家常備好物，時至今日，更是很多醫美術後會選擇使用的安心單品，不僅修護效果一絕，不添加過多致敏成分，更是很多人願意相信它的關鍵。

慶祝10周年生日，理膚寶水推出全新10周年限定大容量200ml的包裝，不僅容量全面加倍，連包裝都換成創新環保紙材質，同時減少不可回收塑膠的使用比例，讓每位消費者在使用的同時，不只是可以變漂亮，也持續愛護地球的每一個細節，減少美麗的犧牲，讓環境更美好。