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抗老效能不變、質地更清爽了！油性肌、悶熱天也好好用的頂奢單品

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記者李薇／台北報導

每個人肌膚跟地區的天氣都不太相同，適合的保養產品當然也會有所差異，想要維持良好的膚況，不是所有成分給好給滿就對，質地跟滋潤度都要恰到好處，才是最好的選擇，以下就盤點多款簡直就是為台灣女孩「量身定做」的乳霜，夏天用也好舒服。

＃LA MER 晶凍凝霜，30ml、售價7800元

▲LA MER,Sisley,資生堂,乳霜,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

LA MER的經典乳霜早就是很多貴婦愛不釋手的單品，很多年輕族群也想試試頂級的抗老能量，又覺得不需要太滋潤，全新的晶凍凝霜就是最完美解答，一樣蘊含頂奢奇蹟活凝金萃，運用超微水晶球結構網打造水潤質地，不需要提前勻潤，就可以直接上臉，宛如果凍般的清爽，當作曬後鎮定舒緩厚敷也很可以。

＃Sisley 抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜，50ml、售價15800元

▲LA MER,Sisley,資生堂,乳霜,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

頂級的抗老乳霜常常給人比較滋潤、厚重的刻板印象，尤其是油性肌膚或是輕齡肌都不敢輕易嘗試，有鑑於此，sisley耗費多年時間，終於在擁有50多種極致高效凝萃下，全新研發出更輕盈的琉晶質地，重點是抗老功效一如繼往，尤其是台灣夏天炎熱潮濕，無負擔又能給予極緻呵護絕對是更完美的選擇。

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻霜－輕盈版，50ml、售價4100元

▲LA MER,Sisley,資生堂,乳霜,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

集150年科研精髓，資生堂發現從東方緋紅花中萃取的珍稀緋紅花緊緻活萃， 蘊含了充沛的能量成分腺苷，可以讓肌膚重現年輕緊緻，而且200朵緋紅花才能萃取出1克的活萃，價格媲美黃金般珍稀；繼夜間精華之後，緊緻霜也全面添加此成分，從肌底建立隱形能量網，全方位澎潤拉提，打造回春般的彈潤飽滿。

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關鍵字：

LA MER, Sisley, 資生堂, 乳霜, 抗老, 保養

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