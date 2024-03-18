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減少繁瑣程序也能高效養膚！精華水一瓶保濕抗老又煥白

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

保養很重要的就是補水，水分充足了，肌膚自然就可以散發自然光采，以下就盤點多款厲害的精華水單品，從化妝水的步驟就開始高效養膚，不需太多步驟，也可以擁有自然光澤。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳淨亮精華水，150ml、售價4950元

▲嬌蘭,RMK,IPSA,精華水,保養,。（圖／品牌提供）

以蜂蜜為靈魂的嬌蘭以一瓶平衡油成為年輕人小奢寵的確幸，歷經15年研究中心發現基阿維樹花朵中汲取出的白蜂蜜，不僅超過99%都是單花蜂蜜，極其稀有，煥亮效果更是超越經典成分菸鹼醯胺，輔以維他命C、自然複合酸AHA，可以發揮更大效果，淡化臉部暗沉集中有感，同時又不會過於刺激，溫和帶給肌膚煥白能量，重現光澤透明感。

＃RMK 集中透亮美肌露，160ml、售價1500元

▲嬌蘭,RMK,IPSA,精華水,保養,。（圖／品牌提供）

受到早C晚A的話題影響，含有維他命C成分的單品近年可以說是大爆紅，RMK的集中透亮美肌露不僅含有維他命C誘導體，還有西洋梨果汁發酵菁華 、鼠尾草菁華等天然植萃成分，白天使用也很可以，好吸收的水潤質地，搭配淡淡的草本療癒氣息，直接倒在手心輕拍於臉部，讓所有營養能量吸收，迅速補水潤澤，輕鬆GET光透美肌。

＃IPSA 極境新生修護精華露，150ml、售價2500元

▲嬌蘭,RMK,IPSA,精華水,保養,。（圖／品牌提供）

「濕敷神水」流金水上市之後穩居冠軍銷售寶座，敏感肌超有好的水潤幫手，近期，再度推出更高效的「黑金水」極境新生修護精華露，除了保濕之外，更重抗老逆齡，運用高濃度的重生復活草精華成分，賦予肌膚強大的修護力，讓肌底變得更加健康，由內而外澎彈出滿滿膠原力，可以搭配流金水濕敷、黑金水濕擦，鎖水保濕更給力。

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關鍵字：

嬌蘭, RMK, IPSA, 精華水, 保養

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