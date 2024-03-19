李美淑演活「比婆婆更可怕的是公公的女友」　鑽石髮飾竟要168萬元

▲李美淑在《淚之女王》飾演女主角爺爺的女友，管狀髮飾出自法國珠寶品牌Boucheron。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅韻／台北報導

韓劇《淚之女王》熱播中，除了俊男美女組合的主角金秀賢、金智媛深受矚目，戲迷也發現捲入韓星張紫妍自殺事件的女星李美淑也參與演出，質疑她「怎麼還能演戲」？她在劇中飾演金智媛爺爺的女友，行頭不簡單，光是鑲鑽髮飾就要價168萬元，出自法國珠寶品牌Boucheron的設計。





▲Boucheron Quatre Double White系列高精密白色陶瓷與18K白金鑲鑽髮飾，1,680,000元。（圖／Boucheron提供）

李美淑在南韓演藝圈頗具爭議，2009年女星張紫妍因不堪遭逼陪睡上百次而走上絕路，爆出與她同門的李美淑為了逼公司解約，曾騙張紫妍寫下被害經過與「性招待名單」以威脅公司，最後成功脫身，卻在事後撇清與張紫妍熟識。此次演出夯劇《淚之女王》，被不少網友質疑她為何負面新聞纏身，還能活躍於戲劇圈。





▲飾演財閥千金的金智媛在《淚之女王》戴寶格麗Serpenti系列鑽石耳環。（圖／翻攝Netflix）





▲金智媛戴的寶格麗Serpenti系列鑽石耳環，約1,800,000元。（圖／寶格麗提供）

《淚之女王》戲裡李美淑演出的角色也非簡單人物，穿搭都是豪門貴婦精品，在第三集中的馬尾造型使用Boucheron Quatre Double White系列高精密白色陶瓷與18K白金鑲鑽髮飾，相當貴氣，但也有網友直言「看不懂，很像水管」，而她在劇中的所作所為，讓一句「比婆婆更可怕的是公公的女友」成為熱門台詞。飾演財閥千金的女主角金智媛行頭也華麗，已曝光百萬元的寶格麗（BULGARI）Serpenti鑽石耳環、歐米茄（OMEGA）星座鑽錶，讓粉絲看戲也欣賞時尚精品。

