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惠利個性精品上身反映性格　戴香奈兒「男友錶」耍酷

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▲▼ 惠利珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲惠利身穿白T恤搭香奈兒粉紅色開襟衫與丹寧褲，搭配香奈兒腕錶。（圖／翻攝hyeri_0609 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星柳俊烈與女星惠利去年11月分手斬斷7年情斷，近日他與韓韶禧同遊夏威夷後認愛，意外引爆2個女人在IG的戰火，3角關係讓人霧裡看花，昨（18日）惠利在IG發文道歉，坦言是自己當下的情緒造成了傷害，等於替韓韶禧洗白「非小三」。惠利直白的個性也反映在她的穿搭上，平日所戴的腕錶、珠寶都是個性設計，當中包括香奈兒（CHANEL）BOY·FRIEND腕錶。

▲▼ 惠利珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲惠利戴的香奈兒BOY·FRIEND腕錶中型款，168,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

惠利的日常穿搭有不少香奈兒與Prada精品，腕錶她選戴香奈兒靈感源自N°5香水瓶蓋和芳登廣場的八角形錶殼BOY·FRIEND腕錶，簡潔俐落的線條配上菱格紋圖騰皮革錶帶，以中性風格吸睛；她也愛戴香奈兒菱格紋圖騰的COCO CRUSH小型款戒指，即便沒鑲任何鑽石依然存在感強烈。

▲▼ 惠利珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲惠利戴香奈兒COCO CRUSH 18K白金戒小型款，103,000元。（圖／翻攝hyeri_0609 IG）

卡地亞釘子造型的Juste un Clou小型款18K金戒指，也是惠利的心頭好，而另一高辨識度的珠寶收藏為華人珠寶品牌Qeelin創作的Wulu葫蘆造型手鍊與項鍊，小巧細緻的設計與其他個性之作風格大不同。

▲▼ 惠利珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲惠利食指戴著卡地亞經典的釘子造型Juste un Clou 18K金戒指。（圖／翻攝hyeri_0609 IG）

▲▼ 惠利珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲惠利戴的卡地亞Juste un Clou 18K金戒指，小型款42,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

▲▼ 惠利珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲惠利所戴的葫蘆造型手鍊出自Qeelin的設計。（圖／翻攝hyeri_0609 IG）

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關鍵字：

惠利, 柳俊烈, 韓韶禧, Cartier, 卡地亞, 香奈兒, CHANEL, Qeelin

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