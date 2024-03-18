孫芸芸黃金海岸豪宅被小姑開箱　廖曉喬小露性感遊澳洲

▲孫芸芸（左）與小姑廖曉喬同遊澳洲，廖曉喬穿比基尼小露性感。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

微風集團千金、集團策略長廖曉喬近日到澳洲旅行，與嫂嫂孫芸芸合體度過美好時光，她難得小露性感，身穿比基尼展現姣好身材與嫂嫂在海邊做日光浴，還曝光了孫芸芸位於黃金海岸的豪宅，內有現代主義傢俱大師Vladimir Kagan設計的Model- 7550沙發、法國設計師Pierre Paulin於1964年推出的Groovy Chair椅子，加上大片落地窗透出無敵海景，讓名媛好友林牧潔都說：「下次帶我」。





▲孫芸芸海邊曬太陽，身穿大挖袖洋裝很吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸因兒女在澳洲求學，近幾年不少時間都待在澳洲陪小孩，她經常在海邊曬太陽，也順便替自己同名飾品品牌YUN YUN SUN的新品拍穿搭照，近日她就穿了大挖秀洋裝性感演繹新耳環。近期小姑廖曉喬造訪，姑嫂合體大啖生蠔、甜點，感情深厚。





▲廖曉喬揭露孫芸芸澳洲豪宅有無敵海景，室內布置有大水晶坐鎮。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

廖曉喬特別拍短片揭露孫芸芸的漂亮豪宅，洩露了女主人非凡的生活品味，孫芸芸的居家空間採用暖色為基調，搭配木紋及羅馬洞石等天然紋理，勾勒出空間層次感，並以大面積的落地窗讓採光流入，打造空間通透感，同時也飽覽美麗海景，而豪宅內除了名家傢俱，她還點綴水晶礦石、香氛蠟燭，還在迴旋樓梯旁放置衝浪板，流露悠閒的度假氣氛。





▲孫芸芸豪宅內放置衝浪板。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）





▲廖曉喬拍下嫂嫂孫芸芸在自家客廳走動模樣。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）





▲廖曉喬遊澳洲大啖生蠔。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）