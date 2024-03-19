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朴信惠《低谷醫生》結局甜嫁朴炯植！同牌婚紗竟在真實婚禮也穿過

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG、soyoobridal_official IG

朴信惠產後復出演出偶像劇《低谷醫生》，在日前完美收官，在劇中不僅與演員朴炯植一起步上幸福紅毯，更是連換兩套婚紗讓粉絲大飽眼福，其中一套更是她真實人生結婚時穿的同品牌單品，巧妙再度合作讓粉絲都好激動。

朴信惠,Monique Lhuillier,Giambattista Valli,婚紗,低谷醫生。（圖／ＩＧ）

朴信惠在2022年結婚生子，家庭生活幸福美滿，最近終於回歸電視劇拍攝，首部作品搭擋朴炯植一起演出《低谷醫生》，發人省思的故事轉折讓人回味無窮，最近也迎來大結局，兩人愛情譜出完美結果，步入禮堂，官方也釋出多張婚紗照，讓劇迷回歸戲裡的感動。

朴信惠,Monique Lhuillier,Giambattista Valli,婚紗,低谷醫生。（圖／ＩＧ）

其中一張朴信惠穿著Monique Lhuillier的無袖花朵長裙白紗，在裙襬上打造出手繪感的刺繡花朵，腰間以黑色腰帶束出腰身，簡約的公主頭看起來相當大氣，展現出溫柔優雅的氛圍；仔細對照，這品牌的婚紗也是她結婚時婚紗照的其中一組穿搭，當時她選穿2022春季綠色花卉蕾絲刺繡薄紗禮服坐在花叢間，宛如花草精靈下凡，美到不行。

朴信惠,Monique Lhuillier,Giambattista Valli,婚紗,低谷醫生。（圖／ＩＧ）

另一套劇照穿搭則是選了法國高訂品牌Giambattista Valli的長袖蕾絲婚紗，輕巧的短裙運用蕾絲製造出浪漫的氛圍，雖然圖案較為華麗，但卻不會給人一種繁複的感覺，反而很顯年輕，展現出具有活力的質感。

朴信惠,Monique Lhuillier,Giambattista Valli,婚紗,低谷醫生。（圖／ＩＧ）

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關鍵字：

朴信惠, Monique Lhuillier, Giambattista Valli, 婚紗, 低谷醫生

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