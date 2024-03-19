刷酸效果短暫又激烈？適合天天用的酸類保養　溫和嫩膚更透亮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

「刷酸」是近年很受到關注的肌膚保養用語，意思是使用含有酸類的保養品，來讓肌膚改善毛孔或是痘痘的問題，達到拋光透亮的效果，以下就盤點近期多款厲害的酸類保養，一定要試試。

＃BIODERMA 12%超級C酸激光煥膚精華，15ml、售價1280元

有鑒於市面上大多都是單一酸類煥膚，容易出現效果單一、短暫的問題，法國BIODERMA以「生物醫學」為概念，推出全新的煥膚精華，10%水楊酸加上甘醇酸（果酸）的複合配方，全方位層層滲透肌膚，同時調理痘痘、粉刺、暗沉等問題，同時再輔以2%維他命C糖苷精萃粉，以隔離式雙層密封設計，保持最高活性，提升肌膚亮度超有感。

＃契爾氏 激光三酸煥膚精華液，30ml、售價2000元

不同的酸類可以作用在的肌膚層次不同，單一酸類是很難滿足一般愛美人士的需求，契爾氏全新推出的激光三酸煥膚精華液，裡面使用乳酸加甘醇酸、葡萄糖酸、水楊酸等，分別針對肌膚淺層、中層與深層三種深度，進行不同的調理，改善肌膚粗糙顆粒感、油水平衡與緊緻程度，等於從裡到外更全面地達到養護效果。

＃寶拉珍選 8%雙重果酸精華液，88ml、售價1180元

敏感肌總是對刷酸很恐懼，怕一用就爛臉，但是又很嚮往如同水煮蛋般的透明感膚質，寶拉珍選就運用6%杏仁酸加上2%乳酸的比例，透過比較溫和的酸類，帶給肌膚改善粗糙、暗沉的效果，搭配西洋蓍草萃取物與獨特植萃抗氧配方，全方位修護保濕，建議在使用的時候，可以化妝水後，使用化妝棉濕擦全臉，同時溫柔去角質。