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試・開箱／被彩妝耽誤的妝前神霜！早晚都能用還加碼出精華

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

想要擁有完美的底妝，妝前使用的產品非常重要，不應該要過度滋潤，以免後續底妝扒不牢，也不要過於輕透，容易卡粉起皮，最好的上妝狀態就是要有一點點微黏，可以讓底妝更服貼，同時校正膚色，以下就盤點近期多款好用的妝前打底，一瓶就可以創造完美上妝基底。

＃Bobbi Brown 維他命完美精華，30ml、售價3200元

▲Bobbi Brown,DIOR,RMK,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

原本是專業彩妝系統起家的Bobbi Brown，從眼影、口紅到頰彩，在自然感妝容尚未盛行的年代，就以自然裸感的妝容風格，展現專屬特色，但近年卻被網友發現，旗下「橘子面霜」竟然超級好用，不僅是讓粉底液妝效更美的秘密關鍵，甚至還有人認為Bobbi Brown根本是「被彩妝耽誤的保養專家」。

▲Bobbi Brown,DIOR,RMK,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

繼爆紅全球的「橘子面霜」維他命完美乳霜之後，品牌終於加碼推出維他命完美精華，延續此系列的豐富維他命成分搭配保濕果萃複合物與乙醯葡萄糖胺，扒妝超厲害，重點是白天晚上都可用，根本不侷限在妝前，想什麼時候抹就可以立刻來用。

＃Dior 超完美亮妍氣墊粉蕊，13g、售價1800元

▲Bobbi Brown,DIOR,RMK,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

Dior首款全新的妝前氣墊單品終於亮相，這次一共推出杏色與粉色兩款，前者適合自然膚色提亮、後者建議白皙膚色使用，裡面蘊含三色堇精萃、鳶尾花萃取，可以幫助肌膚保濕滋潤，而且氣墊的設計上妝不沾手，又可以快速完妝，打造精緻服貼的基底；這次更是搭配絕美的粉色或杏色藤格紋氣墊粉盒，可以自行搭配出最時髦的上妝單品。

＃RMK 透光隔離霜，30ml、售價1450元

▲Bobbi Brown,DIOR,RMK,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

女人對美的追求總是無窮止境，想要遮蓋肌膚瑕疵、卻不想讓人發現妝感，透光隔離霜應運而生，一款看似妝前打底的水潤乳液，裡面偷藏了球狀粉體、金色珠光還有模擬裸肌粉末，透過不同大小與形狀的層次，在肌膚創造水潤透光感的同時，又可以修飾肌膚瑕疵，反射光源打造提亮視覺，重點是完全沒有粉感的細膩質地，打造素肌感的乾淨輕透。

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關鍵字：

Bobbi Brown, DIOR, RMK, 彩妝, 保養

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