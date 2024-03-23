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朴敏英《和我老公結婚吧》劇中8個同款手袋　BV、Loewe通通背上

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

朴敏英《和我老公結婚吧》劇中角色重生後改頭換面，時髦魅力的造型是許多女孩們關注的焦點，這回她在劇中使用了哪些手袋？編輯特別整理了8款給你參考。

漫改韓劇《和我老公結婚吧》由朴敏英飾演故事女主角「姜智媛」，背負悲慘命運的她，不只被老公、閨蜜背叛，還被狠心殺害，意外獲得重生機會的她走上復仇之路，整個人也改頭換面，從土裡土氣的普通上班族，搖身一變成為時髦的職場女王，造型改走氣勢御姐風格，從幹練到性感一一駕馭，手上的包款配件也是成功改造的功臣。這回朴敏英在《和我老公結婚吧》劇中使用了哪些手袋來搭配造型？一起來看看。

盤點朴敏英《和我老公結婚吧》劇中8個同款手袋

1.The Row Sofia 10

2.Bottega Veneta Andiamo Tote Bag

3.Gabriela Hearst Demi Bag

4.Self-portrait 銀色金屬光蝴蝶結手

5.Loewe Small Puzzle Bag

6.Cartier Panthere De Cartier Bag

7.Ferragamo Wanda mini bag

8.Couronne Pebble Tote 27

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 和我老公結婚吧, 朴敏英, 精品

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