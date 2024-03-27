減少焦慮一句「不要想那麼多」不能解決　你更需要回溯原初焦慮

文／女子學

罹患焦慮症，已經超過八年了。在這之間經歷了許多事情，也讓我漸漸地不喜歡在文章中做自我揭露，以避免被別人斷章取義、網路攻擊。

但這一篇文章中，我會談談我現在面對焦慮的一些小方法，以及莊博安心理師的《慢性焦慮》這本書。不過主軸呢，仍然會擺在書上面，只是最後我會寫出一些我覺得面對焦慮時，對我有用的方式。

我目前正在接受一周二到三次的躺椅治療，也就是精神分析治療。雖然對父親感到抱歉，但沒有他資助我做昂貴的治療，我可能連工作的能力都沒有。

這一本書的作者，也曾罹患極為嚴重的焦慮症，症狀和我相比，絕對是有過之而無不及。但他後來成為了心理師，即便他的病並沒有痊癒，但至少控制住了，能夠維持還算正常的社會功能，讓很多心理專業背景的人都大感意外。

正因為他在書中做了許多的自我揭露，所以我才覺得可以大力推廣這一本書，除了他的個案故事之外，也有許多他自身的經驗談。

▲焦慮症。（示意圖／PhotoAC，下同）

當原初焦慮被壓抑 就會發展成複合型焦慮



首先我們來談談焦慮。焦慮有兩種，一種是原初焦慮，另一種是複合型焦慮。原初焦慮指的是，面對事情時合理的焦慮反應，譬如明天要考試了，我覺得很緊張，擔心自己有可能會考不好；但複合型焦慮可能是，我怕我考不好就會被罵，長大後就會完蛋、一事無成等等。

我們常常跟別人說「要快樂」、「要放輕鬆」、「不要緊張」，當我們的成長過程中，有太多這些壓抑，我們就很難感受到自身的情緒，最終就只能以複合型焦慮呈現出來，到了那個時候，我們就有可能出現身心症狀，譬如心悸、嘔吐、胃食道逆流、失眠或半夜多夢等等，甚至是肌肉痠痛、頭痛、四肢癱軟無力。

這一些被稱為自律神經失調的症狀，其實都來自於複合型焦慮，就好像當我們感冒的時候，會發燒、流鼻水一般，焦慮症也有可能會引發強迫思考、強迫行為、自律神經失調，而這些背後，都來自於被壓抑、忽略的情緒。

關於這些內容，這本書當中，莊博安談了非常多，我大力推薦讀者們可以去看看。

要減緩複合型焦慮 我們得回溯原初焦慮時的情緒經驗



我的分析師常常告訴我，要去經驗當年發生的事情，才有可能改變只能一直靠藥物壓抑情緒的狀態。

這並不是要我停藥。事實上，我現在勉強回到職場，吃了非常重的身心科藥物，還得吃長效的心臟科藥物，以避免心跳動輒跳到120～140。

要減緩焦慮，並非要我們消除焦慮，而是把這些複合型焦慮，回溯到過去的原初焦慮。

譬如小時候，我的同學要我幫她打另一個同學，結果回家之後，我媽媽知道這件事，便說「她叫你吃屎，你是不是也要吃屎？」

我不確定是不是這件事情的關係，但每當我看到地上有狗屎的時候，就會在地上吐痰，因為我覺得嘴巴裡有狗屎的味道，不吐掉的話非常噁心。

這在精神分析上，被稱為「錯置」，因為我沒辦法對我媽媽反駁、發脾氣，所以當年我內心累積的委屈、不安、難過、無辜、不知所措等等的情緒，全都轉換成對狗屎的反感，必須吐掉，才不會把狗屎吃下去。

▲試著把所有想到的東西都寫下來，回溯當年的情緒經驗。（圖／Pexels）

而回溯當年的情緒經驗，正是精神分析在做的重要目標，透過自由聯想，或是在家裡拿一張紙做自由書寫，把所有想到的東西都寫下來，就可以慢慢地挖掘出源頭。

當然，一周三次的躺椅分析，必須經過一到兩年才會見效，由此可見，複合型焦慮是多麼複雜的一件事情。

另一件我覺得可以做的事情是，減少接觸焦慮源。譬如我小時候常常忘東忘西，每次媽媽幫我送東西到學校來時，都會責怪我。正因為這樣，我很害怕忘記任何事情，因而對此焦慮不已。

後來我的做法就是，帶一本筆記本在身上，隨時記錄自己的待辦事項與想要做的事情，雖然有時候還是會忘記做記錄，但是比起什麼都不做，我覺得已經好過很多了。

要化解焦慮，並不是那麼容易的事情。「不要想那麼多」是一句讓人難以辦到的話，如果可以，我大力推薦每個人都去接受精神分析的躺椅治療，或至少閱讀莊博安的《慢性焦慮》這本書，來找到一些和焦慮共存的方式。

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