張鈞甯「獨門減肥火鍋」7重點！只喝1小時內的湯、絕不煮超過2小時

▲張鈞甯。（圖／取自ningchang0904 IG）

圖文／CTWANT

有演藝圈最自律女星之稱的張鈞甯，42歲狀態依舊完美到讓人驚艷，167公分始終維持在47公斤的她不但熱愛運動同時對飲食也很講究，許多網友也稱讚聽張鈞甯講話就非常舒服，可以感覺到她是非常有智慧與內涵的女性，趕快來看看自律女神對於保持身材、減肥又有什麼樣堅持呢？出去聚餐該如何挑選食物才不會太負擔？張鈞甯分享「火鍋」是一個很危險又很健康的食物，所以她對於吃火鍋也吃出一套心得，想享受火鍋又不想要增加熱量與肉肉的人趕快把張鈞甯的「減肥火鍋」吃法學起來！

▲張鈞甯吃火鍋吃出一套心得。（圖／取自ningchang0904 IG）



張鈞甯減肥火鍋重點1：一小時內的湯可以喝，之後不喝湯

張鈞甯減肥火鍋重點2：火鍋不會煮超過兩小時

張鈞甯減肥火鍋重點3：湯不可以放味精

張鈞甯減肥火鍋重點4：用白開水＋番茄＋洋蔥煮湯

張鈞甯減肥火鍋重點5：吃火鍋不點「加工類型食物」

張鈞甯減肥火鍋重點6：煮東西之前先撈油

張鈞甯減肥火鍋重點7：「白醋加生辣椒」取代辣椒油

張鈞甯提到她煮火鍋第一個小時之內湯可以喝，後面的湯都不要再喝，她自己火鍋堅持「不要煮超過兩小時」，湯也記得不要有味精，如果有味精的話不如直接用白開水來當湯底，再自己煮番茄、洋蔥，這樣湯頭一樣會變得鮮甜。另外就是她絕對不會點「加工類型食品」，要燙東西之前一定都會先把浮在湯上面的油脂撈起來避免食物過度油膩。

▲（圖／取自ningchang0904 IG）

除此外張鈞甯也提到火鍋的沾醬很重要，如果想吃得比較清淡就是「用白醋加生辣椒」去取代辣椒油，減少油膩感同時也會減少攝取很多熱量。

▲（圖／取自ningchang0904 IG）

除了減肥火鍋飲食法以外，張鈞甯平時還是養身派，喜歡早睡早起然後再搭配一頓豐盛的早餐，基本上就是有肉、有飯，她提到如果害怕澱粉吃太多的話就用「早上吃最多、中午減一半、晚上吃最少」的比例來分配，飲食就是要聰明選擇，如果一餐裡面有湯，她就一定會先喝湯能增添飽足感，後續就不會吃太多。

▲張鈞甯平時也是養身派。（圖／取自ningchang0904 IG）

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