《現在撥打的電話》蔡秀彬私服穿搭太圈粉！公認穿衣模板　最愛單品公開

文／美人圈

究竟是什麼劇，被網友笑稱：「劇情肉麻老土、羞恥度爆表，但就是令人無可自拔想一直看下去」？這部話題度極高的韓劇就是改編自同名網路小說的《現在撥打的電話》，光是主角柳演錫和蔡秀彬的高顏值，就是一種視覺享受，更別提緊張又刺激的劇情。

▲《現在撥打的電話》話題度極高。（圖／IG@mbcdrama_now）

劇中飾演手語翻譯師「洪熙珠」、同時也是政壇新銳「白司彥」（柳演錫飾）妻子的蔡秀彬不僅美貌獲選2024年最美女演員排行榜第一名，打敗了第二名高允貞和第三名宋慧喬，私服穿搭也很有一套的她更是不少女孩公認的穿衣模板。本篇就來一探蔡秀彬百變的私服穿搭，想不被圈粉都難。

▲蔡秀彬飾演手語翻譯師。（圖／IG@mbcdrama_now）

▲蔡秀彬私服穿搭。（圖／IG@soobinms，下同）

《現在撥打的電話》蔡秀彬私服穿搭

質感小姊姊風

蔡秀彬私服出鏡率最高的單品就是韓系小姊姊必備的百搭「西裝外套」，幾乎是一年四季都可以看到她上身！想要呈現幹練的感覺，可以學蔡秀彬以同色系西裝套裝做搭配，鵝黃色沒有黑色來得拘謹，還帶有一絲清新甜美的氛圍，好感度瞬間提升。此外，西裝外套配上牛仔褲的風格混搭也能削弱過於正式的感覺，同時又碰撞出衝突但又和諧的時尚魅力。

▲西裝外套與任何造型都百搭。

千金名媛風

經典千金風單品包括：軟呢外套、針織套裝、連身裙等，且透過各種層層疊穿，就能讓單品自行發光！女孩們也可以謹記一個原則，想要彰顯出貴氣感，一定要學蔡秀彬選擇剛剛好的版型，Oversized只會顯得沒精神，也無法襯出身形優勢。同時適時以飾品做點綴，就能讓整體穿搭更有亮點，時髦得毫不費力。

韓系簡約風

韓系簡約大人感穿搭基本必備襯衫、牛仔褲、針織衫等單品，且整體配色也大多走平易近人的低飽和色系！建議整體造型上可以從配件、髮型或穿著方式注入「隨性感」，像蔡秀彬綁個低盤髮、辮子，或是也可以選擇寬鬆一點的衣服剪裁，就會自帶一種慵懶但又不隨便的感覺。

率性休閒風

蔡秀彬除了展現女人味的一面，私下的她偶爾也喜歡以帶點男孩子氣的率性休閒造型現身。Oversized經典黑白格紋襯衫內搭合身背心，打造出簡單不呆板的視覺層次感。另外，鮮豔綠色成套套裝配上同色系洞洞鞋也展現出俏皮青春氣息，真的太懂穿啦！

文藝小清新

蔡秀彬私下也很喜歡不同圖騰的連身洋裝，不論是甜美小碎花、復古格紋等都營造出滿滿文藝少女味，同時她也會搭配有針織外套或是背心，如此不但能增加肩膀厚度，視覺上也會看起來更有份量感。

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