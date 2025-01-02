Nike「換季特惠」直逼半價話題新鞋現省千元！破千商品降價了

記者鮑璿安／台北報導

換上新裝備開啟2025新年，Nike在官網帶來了快閃的換季特惠，超過1400件商品參與折扣，不少話題新品鞋履、服飾以及配件單品都降價，動動手指開始逛！以下列出幾乎半價的款式提供挑選，現省千元起跳。





▲此次Nike官網的換季特惠已經開始，至2025年1月5日晚上23:59結束 。（圖／品牌官網）



此次Nike官網的換季特惠已經開始，至2025年1月5日晚上23:59結束，此特賣網頁上的部分產品享有限時減價優惠，不需要輸入折扣碼就能夠直接入手。像是Nike Zoom Air Fire從原價4,000元來到2,199元，直接下殺55折，而Nike SB Alleyoop女款滑板鞋則來到1,379元，折扣幅度落在半價左右，造型經典百搭，都是相當值得入手的款式。

▲UNIQLO再度攜手JW ANDERSON推出2025春夏聯名系列 。（圖／品牌提供）

同時，UNIQLO再度攜手JW ANDERSON推出2025春夏聯名系列，將於1月10日（五）於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售。全新系列將現代風格與學院風巧妙融合，帶來一系列實穿的牛津襯衫、寬版條紋POLO衫以及許多無性別的男女共穿POLO衫，注入春夏時節的繽紛色調，運用寬鬆剪裁融入日常穿搭。系列的標誌單品西裝外套更擁有Miracle Air材質，富有良好彈性並具備速乾功能，可以疊搭配件單品，抽繩肩背包、條紋襪子、領帶，詮釋最代表性的學院風。