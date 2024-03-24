fb ig video ETtoday search mobile

一敷更有感！專家教你「塗抹式面膜」正確用法

>

▲▼專家教你「塗抹式面膜」正確用法 。（圖／Unsplash）

▲塗抹式面膜能幫助分區調理肌膚。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣人出了名的愛敷面膜，除了當作日常保養，更是急救的法寶，敷面膜就像為肌膚蓋了一層棉被，相對密封的環境當中，水分進而強迫提升面膜精華的吸收，所以才能讓短時間讓肌膚一敷有感。

相較於片狀面膜，直接塗擦於肌膚的塗抹式面膜讓保養成分更加貼合肌膚，也能依據需求分區塗抹，護膚功效更全方位。 10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey也點出敷面膜需要注意的事項如下：

1.塗抹式面膜依據成分與功效，大略分為清潔型、保濕與滋養型，清潔型泥膜建議於夏季時每週使用1至2次，秋冬季節每週使用1次即可。保濕與滋養型面膜則依照肌膚的乾燥狀態，每週使用1至3次。

2. 使用塗抹式面膜之前，先將臉部徹底清潔，亦可使用溫和去角質產品，讓毛孔更加潔淨暢通，加強肌膚對精華成分的吸收力，讓營養更容易進入底層。

3. 洗淨面膜之後，大量精華成分與水分已深入肌膚，後續更需要擦上平常使用的精露、乳液、乳霜類產品幫助鎖住水分。

4. 針對臉部不同區域的保養需求，選用不同功效的面膜。例如出油量較大的T字部位使用淨化型面膜、缺水乾燥的雙頰部位使用修護保濕型面膜，精準提升保養功效。

《塗抹式面膜推薦》

▲▼專家教你「塗抹式面膜」正確用法 。（圖／品牌提供）

▲absolution 匿時晚安緊緻面膜，50ml，2,350元。

關鍵成分「海茴香」蘊含高含量酚酸，以植萃配方賦予A醇般護膚功效，富含維生素A、B2、B15、C、β-胡蘿蔔素、礦物質和微量元素，深度滋養並修護肌膚。

▲▼專家教你「塗抹式面膜」正確用法 。（圖／品牌提供）

▲nomel 活力．透亮柔膚面膜，60ml，650元。

添加天然的木瓜酵素，幫助溫和軟化角質、調理肌膚，薑黃成分則協助改善暗沈與膚色不均，溫潤的草本特性舒緩肌膚不適，幫助敏弱肌調理抗炎。

▲▼專家教你「塗抹式面膜」正確用法 。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 科美妍 超分子彈力微雕霜，50g，3,680元。

以高效專利雙峰玻色因和AH8胜肽複方，並添加BIO UP專利雞尾酒配方進一步提升抗老實力，為肌膚提供全方位護理。

關鍵字：

敷面膜, 塗抹式面膜, 保養, 護膚, 美容

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾

2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾

少吃也沒瘦？營養師曝減脂期「3種NG食物」：第2最好別碰

少吃也沒瘦？營養師曝減脂期「3種NG食物」：第2最好別碰

讓你反覆冒痘的真兇！皮膚科醫師曝「5種美妝護膚品」痘肌要少用 逛LOEWE展躺在龍貓肚子上！兩公尺霍爾的移動城堡包包超巨　上海搶先看 羅志祥18萬LV新裝配柏金包好繽紛　被指五五身刪照重發 補充膠原蛋白的5種食材　低熱量兼顧體態 Jennie《公寓404》同款唇膏詢問度大增　5款類似色推薦一抹顯嫩 感情中最難搞定的3大星座！Top 1追求完美愛挑剔　雙標對人難相處 手持吸塵器續航力不再短命！　3個使用方式要避免

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面