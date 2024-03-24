一敷更有感！專家教你「塗抹式面膜」正確用法

▲塗抹式面膜能幫助分區調理肌膚。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣人出了名的愛敷面膜，除了當作日常保養，更是急救的法寶，敷面膜就像為肌膚蓋了一層棉被，相對密封的環境當中，水分進而強迫提升面膜精華的吸收，所以才能讓短時間讓肌膚一敷有感。

相較於片狀面膜，直接塗擦於肌膚的塗抹式面膜讓保養成分更加貼合肌膚，也能依據需求分區塗抹，護膚功效更全方位。 10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey也點出敷面膜需要注意的事項如下：

1.塗抹式面膜依據成分與功效，大略分為清潔型、保濕與滋養型，清潔型泥膜建議於夏季時每週使用1至2次，秋冬季節每週使用1次即可。保濕與滋養型面膜則依照肌膚的乾燥狀態，每週使用1至3次。

2. 使用塗抹式面膜之前，先將臉部徹底清潔，亦可使用溫和去角質產品，讓毛孔更加潔淨暢通，加強肌膚對精華成分的吸收力，讓營養更容易進入底層。

3. 洗淨面膜之後，大量精華成分與水分已深入肌膚，後續更需要擦上平常使用的精露、乳液、乳霜類產品幫助鎖住水分。

4. 針對臉部不同區域的保養需求，選用不同功效的面膜。例如出油量較大的T字部位使用淨化型面膜、缺水乾燥的雙頰部位使用修護保濕型面膜，精準提升保養功效。

《塗抹式面膜推薦》

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