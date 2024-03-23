fb ig video ETtoday search mobile

逛LOEWE展躺在龍貓肚子上！兩公尺霍爾的移動城堡包包超巨　上海搶先看

>

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲LOEWE在上海舉辦「Crafted World」展覽，入口處相當可愛。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

如果你人在上海或最近準備到上海，一定要留時間給LOEWE舉辦的「Crafted World」展覽，免費入場但用心程度非凡，從一路走來的歷史到跨領域的合作全部囊括，還教你「LOEWE」的正確發音，看完絕對收穫滿滿。與宮崎駿攜手的系列曾引起轟動，其中「霍爾的移動城堡包款」引發話題，這次展覽中出現2公尺高的超級巨大版，幾乎佔滿整個房間，還有毛茸茸如龍貓肚子的擺設，讓人想學小梅躺上去。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲巨型「霍爾的移動城堡」包包，有兩公尺高。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲毛茸茸如龍貓肚子的擺設，實在太療癒。（圖 / 翻攝影片）

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲進入展場，先講述LOEWE的歷史，有許多珍貴的資料與作品，簽名簿上可見到葛麗絲凱莉的簽名。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson策劃了Crafted World展覽，並親自到上海揭幕。

「Crafted World」是LOEWE首次的大型公開展覽，將國際巡迴多個城市，上海展覽中心是第一站，創意總監Jonathan Anderson親自坐鎮之外，品牌大使楊冪、吳磊、泰國女星平采娜樂維瑟派布恩（Baifern）、陳昊森、惠英紅、泰國男星林陽（Tawan）等眾多明星都到場參加開幕活動，Jonathan Anderson表示：「我希望透過這個展覽，讓大家了解LOEWE自1846年創立至今始終如一，即便中間有變革也保有原本的精神，而且看完展覽，會發現LOEWE有很令人驚喜的幽默感。」

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲品牌大使楊冪與吳磊參與開幕活動。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲泰國女星Baifern是新任的品牌大使，與泰國男星Tawan一同赴上海出席展覽。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲陳昊森受邀參與Crafted World展覽開幕。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲惠英紅、英國男演員Jonathan Bailey都是開幕嘉賓。

Jonathan Anderson以「向全球畢生奉獻給手工藝的工匠致敬」作為Crafted World展的主題，共分為6個篇章，從1846年起家的皮革工藝合作社開啟故事，許多檔案照、古董包、因旅行需求而生的用品箱等等，講述了當年的時代背景以及對品牌現今的影響，還能看見包裝盒一路的演進，此外，在過去置於西班牙店舖的到訪名人簽名本裡，會驚喜發現葛麗絲凱莉（Grace Kelly）的簽名，而近年與英國藝術家Anthea Hamilton合作的大南瓜雕塑、為蕾哈娜（Rihanna）及碧昂絲（Beyonce）設計的舞台服裝複刻版，也一同展出。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲英國藝術家Anthea Hamilton的大南瓜雕塑。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲LOEWE為蕾哈娜設計的紅色褲裝，及為碧昂絲設計金色連身衣。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲通往二樓的樓梯，以藍色皮革包覆扶手，牆上的螢幕則有名人教大家唸「LOEWE」。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲西班牙的藝術品、器皿陳設於展間中。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲Puzzle Fold托特包到底是什麼折出來的？拆解給你看。

通往二樓的樓梯扶手全以皮革包覆，可見LOEWE對皮革的拿手程度，牆上的螢幕播放楊冪等人唸出「LOEWE」的正確發音，接著進入代表發源地西班牙的空間，藝術品、器皿陳設於樹幹上，各式編織包款羅列，Ibiza海邊、悠然自在的感覺，也正是Jonathan Anderson對於LOEWE的最初印象。Jonathan Anderson自2013年接手LOEWE創意總監，至今已滿10年，「Fashion Without Limits」展間精選了69套他一路以來設計的服裝，以及啟發靈感的藝術品，Jonathan Anderson透露這是他很喜歡的部分，「讓我回想起在LOEWE的每個時刻」。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲Fashion Without Limits展間，精選了69套Jonathan Anderson在LOEWE這10年來的創作。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲Unexpected Dialogues分為9個區域，展出與不同藝術家的跨界合作設計。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲United in Craft展間中，有LOEWE與世界各地工藝的合作，以及歷年LOEWE工藝獎的得獎作品。

LOEWE不斷與全球各地不同領域的工匠、藝術家合作，展覽以「Unexpected Dialogues」為結語，用一個個獨立空間陳設每一次的聯名系列，屬於宮崎駿的小房間，牆上播放著《龍貓》、《神隱少女》動畫，房間中央鼓起的裝置如龍貓的大肚子，非常療癒；另一處的巨大「霍爾的移動城堡」包也令人驚嘆，同樣將Bracelet Pouch、Puzzle、Flamenco及Amazona包運用於其上，360度都很好拍。

Crafted World自2024年3月22日至5月5日在上海展覽中心展出，開放大眾免費入場，可先透過LOEWE微信官方帳號預約，展覽當然少不了禮品店，有各式書籍、可愛的吊飾、限定T恤等，並有獨家販售的包款，看看大象包，大象竟然戴上耳環，實在太討喜。

LOEWE Crafted World
時間：2024年3月22日至5月5日
地點：上海展覽中心
入場方式：免費參觀，至微信官方帳號預約

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

▲在禮品店中獨家販售的大象包，大象戴著耳環相當有趣。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）
▲禮品店販售的A Bag與D Bag（上圖），靈感來自LOEWE過去的包款（下圖）。

▲LOEWE上海展。（圖／品牌提供）

【看更多展覽】
Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境展
TIFFANY & Co.將在日本東京舉辦「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」展覽，規劃了10大展區，呈現品牌187年的悠長歷史，以及豐沛的創意靈感、精湛的工藝，展覽囊括近300件前所未見的作品，還祭出128.54克拉的「The Tiffany Diamond」黃鑽，吸眼球的程度不用多說，此外，首本Blue Book郵購目錄、首批Tiffany藍盒也在展覽之列，還有更多珍稀佳作值得窺探，納入東京行程吧！

時間：2024年4月12日至6月23日
地點：日本東京Tokyo Node藝術畫廊
入場方式：2024年3月14日至6月23日間，下載TIFFANY & Co.應用程式進行預約購票

▲LOEWE上海展，LV、Tiffany。（圖／品牌提供）

▲LOEWE上海展，LV、Tiffany。（圖／品牌提供）

Flower Parent and Child
多次合作的村上隆與LOUIS VUITTON，又有新創意，村上隆將2020年創作的大型雕塑「Flower Parent and Child」，結合2003年他和LV攜手的Monogram Multicolor行李箱，打造出高達13公尺的新作，置於京瓷美術館的日本庭園，與周圍環境很有衝突感，也是另一番風情。

時間：即日起至2024年9月1日
地點：日本京都京瓷美術館日本庭園
入場方式：免費參觀

▲LOEWE上海展，LV、Tiffany。（圖／品牌提供）

►LOEWE「蘆筍包」怪可愛　LACOSTE新款Polo衫太時髦

►FENDI合作日本傳奇隈研吾！「負建築」經典Peekaboo包進化斑駁日系美學

關鍵字：

LOEWE, Crafted World, Jonathan Anderson, 宮崎駿, 霍爾的移動城堡, 龍貓, 楊冪, 吳磊, Baifern, 陳昊森, 上海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

羅志祥18萬LV新裝配柏金包好繽紛　被指五五身刪照重發

羅志祥18萬LV新裝配柏金包好繽紛　被指五五身刪照重發

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1個性自負又愛面子　惹怒他們絕對先低頭

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1個性自負又愛面子　惹怒他們絕對先低頭

楊冪的「鑽石心態」必學：遇到任何天大的事，我都會跳過情緒化

楊冪的「鑽石心態」必學：遇到任何天大的事，我都會跳過情緒化

淺眠多夢睡不好？專家教你「好眠3步驟」一覺到天亮 營養師教「遠離痛風」多吃4種食物：優格要選不加糖 NewJeans Danielle代言CELINE！18歲混血女孩當Lisa學妹 「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面 「捨不得丟」家裡亂到煩躁　3個方法打理整齊 價格才1／4而已！香奈兒白管唇膏平替款　一抹水潤、修飾唇紋超絕 男神同款！許光漢曬FENDI Chiodo信差包、劉俊謙BV編織包女生也想要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面