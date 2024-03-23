逛LOEWE展躺在龍貓肚子上！兩公尺霍爾的移動城堡包包超巨　上海搶先看

▲LOEWE在上海舉辦「Crafted World」展覽，入口處相當可愛。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

如果你人在上海或最近準備到上海，一定要留時間給LOEWE舉辦的「Crafted World」展覽，免費入場但用心程度非凡，從一路走來的歷史到跨領域的合作全部囊括，還教你「LOEWE」的正確發音，看完絕對收穫滿滿。與宮崎駿攜手的系列曾引起轟動，其中「霍爾的移動城堡包款」引發話題，這次展覽中出現2公尺高的超級巨大版，幾乎佔滿整個房間，還有毛茸茸如龍貓肚子的擺設，讓人想學小梅躺上去。

▲巨型「霍爾的移動城堡」包包，有兩公尺高。



▲毛茸茸如龍貓肚子的擺設，實在太療癒。（圖 / 翻攝影片）



▲進入展場，先講述LOEWE的歷史，有許多珍貴的資料與作品，簽名簿上可見到葛麗絲凱莉的簽名。



▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson策劃了Crafted World展覽，並親自到上海揭幕。

「Crafted World」是LOEWE首次的大型公開展覽，將國際巡迴多個城市，上海展覽中心是第一站，創意總監Jonathan Anderson親自坐鎮之外，品牌大使楊冪、吳磊、泰國女星平采娜樂維瑟派布恩（Baifern）、陳昊森、惠英紅、泰國男星林陽（Tawan）等眾多明星都到場參加開幕活動，Jonathan Anderson表示：「我希望透過這個展覽，讓大家了解LOEWE自1846年創立至今始終如一，即便中間有變革也保有原本的精神，而且看完展覽，會發現LOEWE有很令人驚喜的幽默感。」

▲品牌大使楊冪與吳磊參與開幕活動。



▲泰國女星Baifern是新任的品牌大使，與泰國男星Tawan一同赴上海出席展覽。



▲陳昊森受邀參與Crafted World展覽開幕。



▲惠英紅、英國男演員Jonathan Bailey都是開幕嘉賓。

Jonathan Anderson以「向全球畢生奉獻給手工藝的工匠致敬」作為Crafted World展的主題，共分為6個篇章，從1846年起家的皮革工藝合作社開啟故事，許多檔案照、古董包、因旅行需求而生的用品箱等等，講述了當年的時代背景以及對品牌現今的影響，還能看見包裝盒一路的演進，此外，在過去置於西班牙店舖的到訪名人簽名本裡，會驚喜發現葛麗絲凱莉（Grace Kelly）的簽名，而近年與英國藝術家Anthea Hamilton合作的大南瓜雕塑、為蕾哈娜（Rihanna）及碧昂絲（Beyonce）設計的舞台服裝複刻版，也一同展出。

▲英國藝術家Anthea Hamilton的大南瓜雕塑。



▲LOEWE為蕾哈娜設計的紅色褲裝，及為碧昂絲設計金色連身衣。



▲通往二樓的樓梯，以藍色皮革包覆扶手，牆上的螢幕則有名人教大家唸「LOEWE」。



▲西班牙的藝術品、器皿陳設於展間中。



▲Puzzle Fold托特包到底是什麼折出來的？拆解給你看。

通往二樓的樓梯扶手全以皮革包覆，可見LOEWE對皮革的拿手程度，牆上的螢幕播放楊冪等人唸出「LOEWE」的正確發音，接著進入代表發源地西班牙的空間，藝術品、器皿陳設於樹幹上，各式編織包款羅列，Ibiza海邊、悠然自在的感覺，也正是Jonathan Anderson對於LOEWE的最初印象。Jonathan Anderson自2013年接手LOEWE創意總監，至今已滿10年，「Fashion Without Limits」展間精選了69套他一路以來設計的服裝，以及啟發靈感的藝術品，Jonathan Anderson透露這是他很喜歡的部分，「讓我回想起在LOEWE的每個時刻」。

▲Fashion Without Limits展間，精選了69套Jonathan Anderson在LOEWE這10年來的創作。



▲Unexpected Dialogues分為9個區域，展出與不同藝術家的跨界合作設計。



▲United in Craft展間中，有LOEWE與世界各地工藝的合作，以及歷年LOEWE工藝獎的得獎作品。

LOEWE不斷與全球各地不同領域的工匠、藝術家合作，展覽以「Unexpected Dialogues」為結語，用一個個獨立空間陳設每一次的聯名系列，屬於宮崎駿的小房間，牆上播放著《龍貓》、《神隱少女》動畫，房間中央鼓起的裝置如龍貓的大肚子，非常療癒；另一處的巨大「霍爾的移動城堡」包也令人驚嘆，同樣將Bracelet Pouch、Puzzle、Flamenco及Amazona包運用於其上，360度都很好拍。

Crafted World自2024年3月22日至5月5日在上海展覽中心展出，開放大眾免費入場，可先透過LOEWE微信官方帳號預約，展覽當然少不了禮品店，有各式書籍、可愛的吊飾、限定T恤等，並有獨家販售的包款，看看大象包，大象竟然戴上耳環，實在太討喜。

LOEWE Crafted World

時間：2024年3月22日至5月5日

地點：上海展覽中心

入場方式：免費參觀，至微信官方帳號預約

▲在禮品店中獨家販售的大象包，大象戴著耳環相當有趣。



▲禮品店販售的A Bag與D Bag（上圖），靈感來自LOEWE過去的包款（下圖）。

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