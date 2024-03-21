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FENDI合作日本傳奇隈研吾！「負建築」經典Peekaboo包進化斑駁日系美學

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記者鮑璿安／台北報導

在FENDI 2024春夏男裝系列發表之際，秀上短暫亮相品牌與日本傳奇建築師隈研吾的合作就引發話題，隈研吾將自然融入建築環境與「負建築」運動而聞名於世，此次宣告迎來雙方合作的獨家系列配件，為FENDI 經典單品注入傳統技藝呈現日系美學，在原有廓形中激發了自然洗禮的痕跡。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲隈研吾將自然融入建築環境與「負建築」運動而聞名於世 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo、Baguette Soft Trunk 兩個包款及 FENDI Flow 運動鞋三項經典單品進行改革 。（圖／品牌提供）

隈研吾在這次合作中，鎖定Peekaboo、Baguette Soft Trunk 兩個包款及 FENDI Flow 運動鞋三項經典單品進行改革，以手工造紙技術出發，混合棉花及樹皮纖維製成的 Waranshi 和紙為主要材料，進而塑造乾燥柔軟的極佳觸感。而表面的斑駁不完美，正是隈研吾對於自然、建築的理念；第二款 Peekaboo 設計則由淺色樺樹皮編織而成，巧妙地向 FENDI Pequin 條紋致敬，包身內的框架由托斯卡尼的橄欖木雕刻而成，處處體現了手工藝帶來的獨特溫度。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x 隈研吾合作系列 Peekaboo ISeeU Medium。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x 隈研吾合作系列 Baguette Soft Trunk 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x 隈研吾合作系列 運動鞋 。（圖／品牌提供）

隈研吾還運用了日本傳統竹編工藝 やたら編み（YATARA AMI），以細竹條不規則編織工法創造出堅固的編織格子，製作 Waranshi Peekaboo 包身內的框架，還激發出 FENDI Flow 運動鞋 3D 列印鞋底的設計靈感，代表時尚與建築領域的密切交流。

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與 Miu Miu三度聯名於2024春夏系列登場 。（圖／品牌提供）

同時，New Balance 與 Miu Miu在2024再次展開合作，本次選用1992 年推出的New Balance 530為藍本，將聯名之作命名為「530 SL」，雙方設計理念被完美投射，該鞋款以解構方式詮釋，不僅比例被重塑，更引入超平鞋底，延續530最初被賦予的輕巧特性，加入現代時髦因子。

關鍵字：

FENDI, 隈研吾, 跨界, 配件, 建築

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