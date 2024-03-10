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巴黎時裝周 ／ LOEWE「蘆筍包」怪可愛　LACOSTE新款Polo衫太時髦

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記者林明瑋 / 綜合報導

LOEWE在設計師Johnathan Anderson手上絕對是特別的存在，大膽古怪又討喜迷人，2024秋冬系列，竟然出現了從古董陶瓷作品得來靈感的「蘆筍包」，大量的小圓珠飾從服裝到手袋、靴子，帶出時代感又調皮有趣，洋裝整件以珠飾縫製，一隻狗狗坐在中央，很難不多看幾眼。重返巴黎時裝周的LACOSTE，是新任創意總監Pelagia Kolotouros的首秀，從品牌深刻的網球基因出發，綠草地、紅土球場都成為服裝色調，經典Polo也出現各種時髦變化，向創辦人René Lacoste致敬。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE的綠色秀場，像迷宮也像藝廊。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）
▲LOEWE的蘆筍包（左）來自18世紀的瓷器（右）。

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）
▲紅土網球場是LACOSTE秀場與服裝的靈感。

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）
▲LACOSTE的Polo衫有新鮮變化。

巴黎時裝周星光不凡，幾乎沒在秀場出現過的梅格萊恩（Meg Ryan），以格紋西裝與高腰長褲的帥氣裝束現身LOEWE，進場時和圍觀的粉絲們開心揮手，在場內和LV男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）同框，《小鬼當家》電影中飾演主角凱文媽媽的Catherine O’hara也是LOEWE嘉賓，穿著咖啡色緞面洋裝與黑色長大衣，完全看不出已經70歲，品牌大使楊冪選擇長版黑色皮衣，頗為貴氣，還有韓團Stray Kids成員金昇玟等眾多明星捧場，LACOSTE則有新任品牌大使王一博、韓星安孝燮，以及台灣女星謝沛恩等人受邀看秀。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲梅格萊恩（右）是時裝周稀客，現身LOEWE大秀，並和菲董合照。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）
▲70歲的Catherine O’hara現身LOEWE秀。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）
▲韓團Stray Kids成員金昇玟是LOEWE看秀嘉賓之一。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）
▲楊冪穿LOEWE黑色皮衣顯得貴氣。

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）
▲LACOSTE新任品牌大使王一博（左）赴巴黎看秀，謝沛恩也是座上賓。

LOEWE

LOEWE的秀場很綠，像是迷宮也像藝廊，整個空間漆上由深變淺的綠色，呼應此次靈感之一的美國畫家 Albert York畫作中的植物，他的18幅小巧作品也掛在秀場。 Albert York的作品來自他的生活所見，田園、花卉、動物等等，他曾說：「我覺得我們生活在天堂，像在伊甸園一樣。」LOEWE 2024秋冬女裝由此延伸，天堂其實就是我們居住之處，思考著活在當下的意義及幸運。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE剛柔並濟的風情。

創意總監Jonathan Anderson將不同階級的象徵性服裝轉化呈現，結合男女訂製服的特色，例如修身俐落的燕尾服後襬拉長及地，搭配飄逸的植物印花皺摺長褲，讓剛與柔並存，開場的洋裝優雅流瀉，性感地露出腰際，大型金屬釦的皮帶又注入個性，還有的柔媚的花朵洋裝搭配短靴，同樣是滿滿的衝突美。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

大量如魚子醬一般的小小珠飾縱貫整個系列，細細密密地組成洋裝、短靴、Squeeze包，辦秀前LOEWE在IG上po出「一捆蘆筍」造型的瓷器，那是來自18世紀時英國第一個重要瓷器廠Chelsea Porcelain Manufactory的作品，LOEWE將它變成滿滿珠飾的提包，有點古怪又很可愛；精湛工藝也見於飾品，靈感來自拜占庭藝術的手環和戒指，狗兒圖案運用文藝復興時期興盛的迷你馬賽克拼組手法打造，展現功力。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲滿滿珠飾的洋裝。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2024秋冬鞋款，相當有特色。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲模特兒手上提著蘆筍包。

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Flamenco Purse（左）與蘆筍包。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE飾品以迷你馬賽克拼組手法打造。

皮革是絕不能忽視的強項，飛行員夾克以皮革製成、垂褶的納帕皮革外套，都相當有個性，Squeeze包除了珠飾妝點出動物圖案，也以丹寧材質打造，還有全新大尺寸的Flamenco Purse等，大包風潮漸起，準備跟上了。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Flamenco Purse（左）、丹寧材質 Squeeze包。

▲巴黎時裝周LOEWE。（圖／品牌提供）

▲滿滿珠飾的LOEWE Squeeze包。

LACOSTE

看完2024秋冬系列，一定覺得創意總監Pelagia Kolotouros掀起了LACOSTE的新篇章，她以1920年代為藍本，當時法國正處於自由解放的「瘋狂年代」，Années folles），創作繁盛、藝術蓬勃，LACOSTE品牌創辦人René Lacoste也是同一時期在網球場發光發熱，不但和隊友兩度奪下台維斯盃冠軍，也在1924年奧運贏得男子雙打銅牌。

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲Polo衫與百褶裙有各種變化。

1927年，René Lacoste和藝術家Robert George共同設計了品牌最初始的鱷魚標誌，Pelagia Kolotouros尋回初心，運用此形象為主軸，加以重新詮釋，並將品牌初期的Polo衫與百褶裙用有趣的手法翻玩，Polo衫可以省去扣子、領子拼接絲巾，創意十足，百褶裙有長有短，而且不專屬於女性，男士們也能穿上，或是內搭長褲、加上隨著行走擺動的長裙，巧妙地展現多樣性。

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

辦秀的空間設計如紅土球場，服裝的顏色也有相似的赤褐色，加上天空藍、草地的綠、LACOSTE經典的綠，以及René Lacoste經常穿的純白，甚至印上當年球賽或球拍的黑白照，構築出充滿網球基因的世界，透過輕鬆、精緻、實穿的設計，讓每一套服裝都適合日常，但絕不規矩無聊，而是有型、有特色，翻開LACOSTE的新頁。

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲服裝上印著當年球賽、球拍的黑白照。

▲LACOSTE新任創意總監Pelagia Kolotouros。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE新任創意總監Pelagia Kolotouros。

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關鍵字：

巴黎時裝周, Johnathan Anderson, LOEWE, LACOSTE, Pelagia Kolotouros, 梅格萊恩

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