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《淚之女王》金智媛美包盤點！獨鍾30萬手袋拎起來氣勢滿分

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記者李薇／台北報導　圖／highziumstudio.com、tvN官網

由金智媛與金秀賢搭擋主演的《淚之女王》，開播之際就因卡司引起許多討論，最近熱播到第6集更飆破14%收視率，讓粉絲期待未來劇情發展，當然，劇中「百貨女王」金智媛的穿搭造型也備受討論，光是第一集就換上多套造型，讓粉絲大飽眼福，包包更是一咖比一咖貴，簡直就是大型時尚秀場。

＃DELVAUX Brillant手袋，約25萬元至30萬元

▲DELVAUX,DIOR,CHANEL,包包,時尚,淚之女王,金秀賢,金智媛,。（圖／TVN）

▲DELVAUX,DIOR,CHANEL,包包,時尚,淚之女王,金秀賢,金智媛,。（圖／TVN）

▲DELVAUX,DIOR,CHANEL,包包,時尚,淚之女王,金秀賢,金智媛,。（圖／TVN）

在劇中飾演Queens百貨社長的金智媛身為財閥第三代，身上的穿搭、配件都是頂奢大牌，尤其是談工作、上班的時候，最喜歡拎DELVAUX的Brillant手袋系列，搭配身形多以經典中型的MM大小為主，從茶色、白色到黑色都有，按照不同的衣著色系搭配，簡約設計運用頂級牛皮製作，袋型不僅看起來大氣又很能裝，重點是不會過於花俏，非常適合上班正式場合。

＃DIOR Lady Dior手袋，約17萬元

▲DELVAUX,DIOR,CHANEL,包包,時尚,淚之女王,金秀賢,金智媛,。（圖／TVN）

在最新幾集的劇情中，金智媛以毛呢設計的藍色背心搭配公主袖襯衫，包包選擇經典的Lady Dior手袋，黑色Cannage藤格紋圖案羊皮，金色DIOR吊飾設計是很百搭的款式與顏色，同時正式又不失可愛的質感與大小，很適合劇中角色身份。

＃CHANEL 2022早春系列

▲DELVAUX,DIOR,CHANEL,包包,時尚,淚之女王,金秀賢,金智媛,。（圖／TVN）

劇情描寫金智媛尚未透露自己出身財閥家庭，與金秀賢剛剛談戀愛的回憶，當時因年齡還小，加上又是到對方家鄉旅行，所以整體穿搭年輕休閒，粉紅色針織外套搭配白色CHANEL後背包，運用活潑明亮的色調，讓整體氛圍更顯青春洋溢。

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關鍵字：

DELVAUX, DIOR, CHANEL, 包包, 時尚, 淚之女王, 金秀賢, 金智媛

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