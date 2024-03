Swatch歐米茄史努比聯名錶1小時賣光　鐵粉排20小時搶到手

▲搶到Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶的錶迷開心開箱。(圖/讀者提供)

記者陳雅韻/台北報導

Swatch與同集團的歐米茄(OMEGA)聯名新錶Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶,今上午11時在台北101概念店、西門形象店、高雄夢時代門市開賣,錶上的史努比魅力驚人,3個據點共吸引超過500位錶迷徹夜排隊搶購,首批錶不到1小時已全台售罄,第一位入手的錶迷花了20小時排隊終於搶到心儀錶款,但也有不少粉絲空手而回,Swatch不透露實際到貨數量,但強調錶款未限量,隨時可到專賣店「碰運氣 」。





▲使用紫外光照射,會呈現月相遮罩和月相盤上印的彎月、星星圖案以及史努比漫畫中的經典台詞。



▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶今開賣,西門形象店開店前已有排隊人潮。(圖/讀者提供)

Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶,是Swatch史上第一只結合計時碼錶與月相功能的錶款,自1960年代獲選為美國太空總署NASA吉祥物的史努比,登上2時位置的月相盤,一派悠哉躺在月亮上,隨著時間推移轉呀轉吸睛,今幸運買到的錶迷立刻開箱,使用紫外光照射,可見月相盤上印的彎月、星星圖案以及史努比漫畫中的經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」(我沒夜燈睡不著)驚喜發光顯現。第一批新錶已全台售完,Swatch表示下回補貨時間未定,錶迷可關注官方訊息。





▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶是Swatch第一只結合計時碼錶與月相功能之作,9,900元。(圖/Swatch提供)

史努比錶卡哇伊,連南韓男星玄彬也被收服,身為歐米茄(OMEGA)大使的他,日前在首爾欣賞美國職棒大聯盟(MLB)比賽,戴著歐米茄熱賣的超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶亮相,他特別換上白色尼龍配藍色條紋的NATO錶帶,恰好呼應他的穿搭色系,此熱賣錶款同樣未限量,錶迷依然有機會收藏。





▲孫藝真(左)日前與老公玄彬一起看棒球賽,玄彬的歐米茄錶很吸睛。(圖/翻攝X)





▲玄彬戴的歐米茄超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶,搭配白色尼龍配藍色條紋的NATO錶帶,351,000元。