Swatch歐米茄史努比聯名錶1小時賣光　鐵粉排20小時搶到手

▲搶到Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶的錶迷開心開箱。（圖／讀者提供）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與同集團的歐米茄（OMEGA）聯名新錶Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶，今上午11時在台北101概念店、西門形象店、高雄夢時代門市開賣，錶上的史努比魅力驚人，3個據點共吸引超過500位錶迷徹夜排隊搶購，首批錶不到1小時已全台售罄，第一位入手的錶迷花了20小時排隊終於搶到心儀錶款，但也有不少粉絲空手而回，Swatch不透露實際到貨數量，但強調錶款未限量，隨時可到專賣店「碰運氣 」。





▲使用紫外光照射，會呈現月相遮罩和月相盤上印的彎月、星星圖案以及史努比漫畫中的經典台詞。



▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶今開賣，西門形象店開店前已有排隊人潮。（圖／讀者提供）

Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶，是Swatch史上第一只結合計時碼錶與月相功能的錶款，自1960年代獲選為美國太空總署NASA吉祥物的史努比，登上2時位置的月相盤，一派悠哉躺在月亮上，隨著時間推移轉呀轉吸睛，今幸運買到的錶迷立刻開箱，使用紫外光照射，可見月相盤上印的彎月、星星圖案以及史努比漫畫中的經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」（我沒夜燈睡不著）驚喜發光顯現。第一批新錶已全台售完，Swatch表示下回補貨時間未定，錶迷可關注官方訊息。





▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶是Swatch第一只結合計時碼錶與月相功能之作，9,900元。（圖／Swatch提供）

史努比錶卡哇伊，連南韓男星玄彬也被收服，身為歐米茄（OMEGA）大使的他，日前在首爾欣賞美國職棒大聯盟（MLB）比賽，戴著歐米茄熱賣的超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶亮相，他特別換上白色尼龍配藍色條紋的NATO錶帶，恰好呼應他的穿搭色系，此熱賣錶款同樣未限量，錶迷依然有機會收藏。





▲孫藝真（左）日前與老公玄彬一起看棒球賽，玄彬的歐米茄錶很吸睛。（圖／翻攝X）





▲玄彬戴的歐米茄超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶，搭配白色尼龍配藍色條紋的NATO錶帶，351,000元。