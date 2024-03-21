「幾何解構」面盤錯落有致　獨立製錶正反面都是亮點

▲Schwarz Etienne鮭魚面的ROMA GEOMETRY幾何腕錶限量100只，738,000元。（圖／Schwarz Etienne提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

從機芯廠起家的瑞士獨立製錶品牌Schwarz Etienne，是當今少數可獨立生產游絲的錶廠，自家設計的機芯也頗具特色，使用上鍊效率絕佳的鎢鋼材質微形自動盤、經過噴砂處理的黃銅夾板、蝸牛紋打磨棘輪等都是機芯賣點，而面盤設計也受藏家青睞，今在台曝光由設計師Eric Giroud操刀設計「幾何解構」面盤的ROMA GEOMETRY幾何腕錶，鮭魚色或灰銀色面盤解構為4個區塊，飾以機刻雕紋、放射紋、同心圓與巴黎釘紋，即便不同長度、不同方向，依然錯落有致相當吸睛。





▲Schwarz Etienne沙灰款ROMA SYNERGY by Kari Voutilainen腕錶，1,180,000元。

另一焦點錶款為ROMA SYNERGY by Kari Voutilainen腕錶，Schwarz Etienne將面盤交由Kari Voutilainen設計並裝飾，創作出外圈圍太陽紋、中央為魚鱗紋、小秒盤則飾以波浪紋的精緻面盤，雙品牌合作的結晶數量稀少，沙灰色與海洋藍款台灣各配得2只，最特別的是當中1只藍錶開放藏家雕刻姓名英文字首。



▲Schwarz Etienne開放1只ROMA SYNERGY by Kari Voutilainen腕錶雕刻佩戴者姓名英文首字。





▲Schwarz Etienne ROSWELL 08 BLUE日期腕錶，600,000元。

芬蘭製錶師Tosti Laine創立的同名品牌LAINE，也以精緻機刻雕花面盤、繽紛色彩以及透明錶背顯露精巧裝飾的手動或自動上鍊機芯的設計吸引藏家，並提供高度客製化服務，從面盤的機刻雕花紋路或材質、時標與指針樣式、錶帶材質都可選擇，打造專屬個人的錶款。





▲Laine V38 Frosted腕錶面盤內圈與小秒盤雕刻紋可自由搭配，435,000元。（圖／Laine提供）