吳慷仁狂轉伯爵戒指玩得開心　秀限量陀飛輪錶用上12種材質

▲吳慷仁開心出席台中大遠百伯爵精品店煥新開幕活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

今年歡慶150周年的瑞士腕錶珠寶世家伯爵（PIAGET），在台慶祝活動的第一步是台中大遠百伯爵精品店重新裝潢開幕，今邀請金馬影帝吳慷仁揭幕，他佩戴全新頂級珠寶系列Metaphoria中的Altiplano Undulata 18K白金超薄手動上鍊陀飛輪工藝腕錶亮相，此錶款是法國藝術家Rose Saneuil通過獨特的Métiers d'Arts技術，利用麥梗、梧桐木、背鱗、羊皮紙和皮革等12種不同材料的層層堆疊出大自然景致，他盛讚是極致工藝表現，很適合戴著參加頒獎典禮。

▲台中大遠百伯爵精品店經過重新裝潢，以嶄新面貌開幕。（圖／伯爵提供，以下同）

吳慷仁也喜歡伯爵能旋轉的Possession系列戒指，他笑著說：「有點緊張的時候可以轉戒指，有抒壓的感覺，今天玩得很開心！」眾人以為演出經驗豐富的他應該不容易緊張，他自招做不擅長的事就會焦慮，只是在新演員面前看不出來而已，聽音樂、運動就是他放鬆的妙招。





▲吳慷仁佩戴PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Altiplano Undulata 18K白金超薄手動上鍊陀飛輪工藝腕錶，7,700,000元。

嶄新開幕的台中大遠百伯爵精品店，除了展出完整的經典系列，年度力作Metaphoria頂級珠寶系列也首度在台曝光，共分為兩個篇章：Azureia 蔚藍山川水域與Beautanica大地姿色，讚頌自然之美。第一章Azureia以各種形態的水為靈感，展出帶有淡淡粉紅色的Roscida 18K白金珍珠母貝鑽石戒指與珠寶錶；第二章Beautanica的焦點為Silua 18K玫瑰金綠碧璽鑽石項鍊，不僅主石7.66克拉橢圓形切割綠色碧璽與圍繞的6顆綠碧璽精彩，立體項鍊還鑲嵌鑽石、黑檀木到閃耀光澤的昆蟲翅膀，巧妙展現生氣蓬勃的森林綠意。

▲PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Roscida 18K白金珍珠母貝鑽石腕錶，10,300,000元。

▲PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Silua 18K玫瑰金綠碧璽鑽石項鍊， 16,800,000元。





▲PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Terrae 18K玫瑰金綠碧璽虎眼石手環， 7,000,000元。

▲PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Foliatura 18K白金祖母綠鑽石戒指， 12,100,000元。

同樣熱愛大自然主題的Tiffany & Co.，甫於上海舉辦Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird on a Peal珍珠石上鳥全新作品發表會，除了佇立於天然野生珍珠之上的靈動小鳥作品吸睛，參加盛會的劉嘉玲所戴的石上鳥鑽石項鍊，以及言承旭西裝外套上別的彩虹石上鳥胸針都很吸睛，特別是站在猛鋁榴石上的彩虹石上鳥格外搶眼，因為鳥兒的頭鑲嵌綠松石，羽翼與鳥尾各鑲嵌鑽石與珍珠，繽紛設計流露活潑氣息。

▲劉嘉玲戴Tiffany石上鳥項鍊現身Tiffany上海珠寶展。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲言承旭出席Tiffany珠寶展，佩戴HardWear項鍊並別上石上鳥胸針。





▲Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌錳鋁榴石，綠松石，珍珠及鑽石。