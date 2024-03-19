fb ig video ETtoday search mobile

安海瑟薇同台鮮肉男星看不出大一輪　寶格麗銀包成減齡神器

>

▲▼安海瑟薇造型 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇（左）與英國男星尼可拉斯葛拉辛一同出席《The Idea of You》全球首映會。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

包包與鞋子是女人的重要配件，搭得好、搭得巧總有畫龍點睛的效果，41歲的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日與29歲的英國帥哥男星尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）一同宣傳新片《The Idea of You》，雖然已知是一部姊弟戀的浪漫電影，但安海瑟薇在首映會時仍裝扮俏麗，手拎閃亮亮的寶格麗（BULGARI）SERPENTI BAIA閃亮銀色小牛皮肩背包，讓人忘了兩位主角實際年齡相差一輪。

▲▼安海瑟薇造型 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇戴寶格麗珠寶並手拿寶格麗約90,000元SERPENTI BAIA閃亮銀色小牛皮肩背包，相當俏麗。

身為時尚資優生的安海瑟薇，在新電影《The Idea of You》全球首映會時，身穿迷你短洋裝，搭配代言品牌寶格麗約9萬元的BULGARI SERPENTI BAIA閃亮銀色小牛皮肩背包，配上2條可拆式cobra蛇麟粗鍊非常時髦，品牌額外附上 1條鍊帶，一款包正式或休閒場合都能完美搭配，還能為整體造型減齡。

▲▼安海瑟薇造型 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇戴的寶格麗SERPENTI VIPER系列雙圈鑽石手環約2,220,000元。

▲▼安海瑟薇造型 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇同時搭配寶格麗FIOREVER系列鑽石耳環 約1,380,000元。

此外，安海瑟薇還戴上寶格麗花朵造型的FIOREVER系列百萬元耳環、鑽戒，以及經典的SERPENTI VIPER系列雙圈鑽石手環吸睛。同台的男星尼可拉斯葛拉辛則選穿Giorgio Armani條紋米色西裝出席首映會，一派瀟灑模樣很迷人，在新片中與安海瑟薇大談相差16歲的姊弟戀會擦出什麼火花，令影迷期待。

▲▼ 尼可拉斯葛拉辛 。（圖／翻攝IG）

▲尼可拉斯葛拉辛穿Giorgio Armani米色西裝出席首映會。（圖／翻攝nicholasgalitzine IG）

▲▼ 尼可拉斯葛拉辛 。（圖／翻攝IG）

▲安海瑟薇與尼可拉斯葛拉辛在新片《The Idea of You》大談相差16歲的姊弟戀。（圖／翻攝nicholasgalitzine IG）

►惠利個性精品上身反映性格　戴香奈兒「男友錶」耍酷

►李美淑演活「比婆婆更可怕的是公公的女友」　鑽石髮飾要價百萬

關鍵字：

安海瑟薇, 寶格麗, BULGARI, 尼可拉斯葛拉辛, Giorgio Armani

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

李美淑演活「比婆婆更可怕的是公公的女友」　鑽石髮飾竟要168萬元

李美淑演活「比婆婆更可怕的是公公的女友」　鑽石髮飾竟要168萬元

惠利個性精品上身反映性格　戴香奈兒「男友錶」耍酷

惠利個性精品上身反映性格　戴香奈兒「男友錶」耍酷

不到3萬元擁優質機械錶　MIDO冰川藍錶很耐看

不到3萬元擁優質機械錶　MIDO冰川藍錶很耐看

孫芸芸黃金海岸豪宅被小姑開箱　廖曉喬小露性感遊澳洲 感情中最難搞定的3大星座！Top 1追求完美愛挑剔　雙標對人難相處 看似省錢　實際上卻「更花錢」的6個行為 不到3萬元擁優質機械錶　MIDO冰川藍錶很耐看 3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 解脫爆炸的衣櫃！極簡「Project333」每季只穿33件衣服改變人生 SOGO大巨蛋首波5月登場　微風廣場迎13年美食街大改裝備戰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面