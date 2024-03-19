安海瑟薇同台鮮肉男星看不出大一輪　寶格麗銀包成減齡神器

▲安海瑟薇（左）與英國男星尼可拉斯葛拉辛一同出席《The Idea of You》全球首映會。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

包包與鞋子是女人的重要配件，搭得好、搭得巧總有畫龍點睛的效果，41歲的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日與29歲的英國帥哥男星尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）一同宣傳新片《The Idea of You》，雖然已知是一部姊弟戀的浪漫電影，但安海瑟薇在首映會時仍裝扮俏麗，手拎閃亮亮的寶格麗（BULGARI）SERPENTI BAIA閃亮銀色小牛皮肩背包，讓人忘了兩位主角實際年齡相差一輪。





▲安海瑟薇戴寶格麗珠寶並手拿寶格麗約90,000元SERPENTI BAIA閃亮銀色小牛皮肩背包，相當俏麗。

身為時尚資優生的安海瑟薇，在新電影《The Idea of You》全球首映會時，身穿迷你短洋裝，搭配代言品牌寶格麗約9萬元的BULGARI SERPENTI BAIA閃亮銀色小牛皮肩背包，配上2條可拆式cobra蛇麟粗鍊非常時髦，品牌額外附上 1條鍊帶，一款包正式或休閒場合都能完美搭配，還能為整體造型減齡。

▲安海瑟薇戴的寶格麗SERPENTI VIPER系列雙圈鑽石手環約2,220,000元。





▲安海瑟薇同時搭配寶格麗FIOREVER系列鑽石耳環 約1,380,000元。

此外，安海瑟薇還戴上寶格麗花朵造型的FIOREVER系列百萬元耳環、鑽戒，以及經典的SERPENTI VIPER系列雙圈鑽石手環吸睛。同台的男星尼可拉斯葛拉辛則選穿Giorgio Armani條紋米色西裝出席首映會，一派瀟灑模樣很迷人，在新片中與安海瑟薇大談相差16歲的姊弟戀會擦出什麼火花，令影迷期待。





▲尼可拉斯葛拉辛穿Giorgio Armani米色西裝出席首映會。（圖／翻攝nicholasgalitzine IG）





▲安海瑟薇與尼可拉斯葛拉辛在新片《The Idea of You》大談相差16歲的姊弟戀。（圖／翻攝nicholasgalitzine IG）