Swatch歐米茄聯名夯錶+1　史努比當主角可愛爆擊

▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶是Swatch第一只結合計時碼錶與月相功能之作,9,900元。(圖/Swatch提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

Swatch與同集團的歐米茄(OMEGA)聯名登月錶推出2年以來獲得空前成功,今年再次趁勝追擊,推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶,是Swatch史上第一只結合計時碼錶與月相功能的錶款,且自1960年代以獲選為美國太空總署NASA吉祥物的史努比,也登上2時位置的月相盤,一派悠哉躺在月亮上,隨著時間推移轉呀轉吸睛。





▲躺在月亮上的史努比在2時位置的小盤上轉動代表月相。

欣賞Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶不只有一種方法,還要使出紫外光照射,月相遮罩和月相盤上印的彎月、星星圖案以及史努比漫畫中的經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」(我沒夜燈睡不著)才會驚喜顯現;而錶背亦有俏皮設計,電池蓋上印有手繪風的月球圖案,上面還有小小的狗腳印,可愛極了。此新錶雖未限量,但預料又將掀起排隊搶購潮,將於3月26日起在Swatch台北101概念店、西門形象店、高雄夢時代門市發售,與Bioceramic MoonSwatch系列所有腕錶一樣,該腕錶每人每天於每間 Swatch 門市限購1只。





▲拿紫外燈照Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶出現驚喜,月相盤會顯示出隱藏在彎月和星星中的史努比漫畫經典台詞。

▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶錶背電池蓋上裝飾靈感來自史努比世界的月亮圖案。

史努比為何與歐米茄淵源深厚?緣起自1970年歐米茄榮獲美國太空總署太空人頒發的「銀史努比獎章」,表揚品牌對太空探索作出的傑出貢獻,致敬超霸腕錶在阿波羅13號任務中作為引領太空人安全返航的重要計時裝備。歐米茄曾推出超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶紀念榮耀時刻,第一個浮雕史努比圖案出現在9時小秒盤上;第二個在呈現月球背面裝飾的錶背上,當啟動計時功能時,駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊,而身旁的藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步,每分鐘旋轉一周,創意設計獲得錶迷青睞。





▲歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶,351,000元。(圖/翻攝歐米茄官網)





▲當歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念計時腕錶的秒針處於運行狀態,錶背的史努比便會在月球背面環遊。