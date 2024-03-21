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Swatch歐米茄聯名夯錶+1　史努比當主角可愛爆擊

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▲▼ Swatch x OMEGA 。（圖／公關照）

▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶是Swatch第一只結合計時碼錶與月相功能之作，9,900元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與同集團的歐米茄（OMEGA）聯名登月錶推出2年以來獲得空前成功，今年再次趁勝追擊，推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶，是Swatch史上第一只結合計時碼錶與月相功能的錶款，且自1960年代以獲選為美國太空總署NASA吉祥物的史努比，也登上2時位置的月相盤，一派悠哉躺在月亮上，隨著時間推移轉呀轉吸睛。

▲▼ Swatch x OMEGA 。（圖／公關照）

▲躺在月亮上的史努比在2時位置的小盤上轉動代表月相。

欣賞Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶不只有一種方法，還要使出紫外光照射，月相遮罩和月相盤上印的彎月、星星圖案以及史努比漫畫中的經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」（我沒夜燈睡不著）才會驚喜顯現；而錶背亦有俏皮設計，電池蓋上印有手繪風的月球圖案，上面還有小小的狗腳印，可愛極了。此新錶雖未限量，但預料又將掀起排隊搶購潮，將於3月26日起在Swatch台北101概念店、西門形象店、高雄夢時代門市發售，與Bioceramic MoonSwatch系列所有腕錶一樣，該腕錶每人每天於每間 Swatch 門市限購1只。
▲▼ Swatch x OMEGA 。（圖／公關照）

▲拿紫外燈照Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶出現驚喜，月相盤會顯示出隱藏在彎月和星星中的史努比漫畫經典台詞。

▲▼ Swatch x OMEGA 。（圖／公關照）

▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶錶背電池蓋上裝飾靈感來自史努比世界的月亮圖案。

史努比為何與歐米茄淵源深厚？緣起自1970年歐米茄榮獲美國太空總署太空人頒發的「銀史努比獎章」，表揚品牌對太空探索作出的傑出貢獻，致敬超霸腕錶在阿波羅13號任務中作為引領太空人安全返航的重要計時裝備。歐米茄曾推出超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶紀念榮耀時刻，第一個浮雕史努比圖案出現在9時小秒盤上；第二個在呈現月球背面裝飾的錶背上，當啟動計時功能時，駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，而身旁的藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周，創意設計獲得錶迷青睞。

▲▼ Swatch x OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，351,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

▲▼ Swatch x OMEGA 。（圖／公關照）

▲當歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念計時腕錶的秒針處於運行狀態，錶背的史努比便會在月球背面環遊。

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關鍵字：

史努比, Swatch, 歐米茄, OMEGA

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