隋棠愛之旅Dior 20萬新包伴遊　素顏大放幸福光

▲隋棠與Tony結婚9年，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝隋棠臉書）

記者陳雅韻／台北報導

隋棠與老公Tony結婚9年，感情甜蜜蜜，她很慶幸老公一直堅守著夫妻感情是婚姻基石的初衷與她相處，近日還安排了花蓮3天小旅行，入住太魯閣晶英酒店，夫妻倆對飯店的品質滿意到幾乎「一步都沒踏出去過」，而這趟愛之旅相伴的包款是Dior 2024春夏系列要價205,000元的D-Sire系列包，是隋棠全身上下最醒目的時尚新鮮貨。





▲隋棠帶著Dior新款D-Sire黑色籐格裂紋小牛皮中型提包遊太魯閣，205,000元。（圖／翻攝隋棠臉書）

名模出身也在戲劇圈大放異彩的隋棠，不介意在鏡頭前素顏，因為她的笑容散發幸福光，比起任何保養品與彩妝品都還管用，歸功於她與老公悉心經營的五口之家，老公也懂得貼心安排夫妻專屬的小旅行，一趟三天兩夜的太魯閣晶英酒店之行，飯店的服務和食物都讓兩人盛讚，隋棠還帶著Dior新包在飯店內著名的拍照點留下美麗倩影。





▲隋棠與Tony住太魯閣晶英酒店，對於飯店品質相當滿意。（圖／翻攝隋棠臉書）

新款Dior D-Sire包款是Lady Dior包款的重新演繹延伸，以縐摺皮革搭配標誌性的大型籐格紋圖案最具特色，伴隋棠遊太魯閣的款式為黑色籐格裂紋小牛皮中型提包，可手提亦可裝上可調節式肩背帶轉換不同風格。高挑的隋棠能輕鬆駕馭大尺寸的包包，曾背上Burberry又帥又美的大包，開心表示不僅耐裝，也能讓人看起來變瘦變小隻。





▲隋棠曾背Burberry大包，盛讚又美又帥。（圖／翻攝隋棠臉書）