Jennie香奈兒丹寧包好俏麗　黑白穿搭不無聊

▲Jennie身穿白T恤搭丹寧褲，外罩Acne Studios皮衣在巴黎艾菲爾鐵塔前留影。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

黑與白色系服裝、丹寧褲是衣櫃必備的實用單品，再巧搭首飾或配件，就能混搭出不同時尚風格。南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie，私下經常以此3色穿搭出新意，日前遊巴黎即穿著簡單的白T恤配丹寧褲，外罩Acne Studios寬大的皮衣，又在腰間以絲巾綁出蝴蝶結裝飾，在帥氣與甜美之間取得完美平衡。





▲Jennie穿白襯衫搭Ralph Lauren黑色針織衫，並戴上香奈兒錶、背香奈兒新包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie的黑裝造型除了酷帥風格，還有學院風裝扮，巴黎行的另一套黑白穿搭為白襯衫配Ralph Lauren經典的黑色針織衫，領口與袖口特別露出白襯衫展現層次感，一點也不單調。





▲香奈兒PREMIÈRE腕錶--原創款，214,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

而從Jennie的配件顯露巨星身分，擔任香奈兒（CHANEL）品牌大使的她，腕錶正是她在最新廣告中戴的PREMIÈRE腕錶--原創款，而整體造型亮點之一的水洗丹寧包，為香奈兒新款CHANEL 22 迷你包，包身點綴金屬小圓球，更顯俏皮可愛了。





▲CHANEL 22水洗丹寧點綴金屬圓球的迷你包，169,900元。（圖／翻攝香奈兒官網）