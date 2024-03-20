孔曉振終於蓬裙上身「女神回歸」　華麗耳掛當髮飾美翻

▲孔曉振出席伯爵於首爾舉辦的珠寶展，白色禮服造型深獲好評。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓戲劇女神孔曉振許久沒有新作品與粉絲見面，僅偶而在個人IG分享滑雪、喝咖啡等日常照，均以休閒裝扮示人。近日她以品牌之友身分出席伯爵（PIAGET）於首爾舉辦的Metaphoria頂級珠寶展，一襲白色蓬裙禮服造型仙氣飄飄，讓粉絲大喊「女神回歸」，連李炳憲的明星老婆李珉廷都驚嘆「哇」，連送上5個眼冒愛心貼圖。





▲孔曉振欣賞伯爵最新Metaphoria頂級珠寶系列作品。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

穿上華服出席伯爵珠寶展的孔曉振，婚後狀態絕佳，舉手投足散發自信風采，當天她搭配色調猶如落日餘暉、造型宛若羽翼的Metaphoria系列耳掛，華美的設計也像髮飾，吸睛度百分百。





▲孔曉振戴伯爵Metaphoria系列耳掛，華麗設計像極了髮飾。

而今年義大利珠寶品牌DAMIANI歡慶100周年，近期特別在米蘭舉辦DAMIANI 100 X 100頂級珠寶展慶祝，包括好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、義大利國寶女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren），以及南韓品牌大使李聖經等都到場同歡，亞洲代表李聖經穿上黑色禮服，搭配Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石項鍊以及耳環，優雅貴氣模樣十分迷人。





▲DAMIANI韓國品牌大使李聖經出席在米蘭舉辦的珠寶展。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲李聖經佩戴的Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石項鍊，鑲嵌11.73克拉緬甸有燒紅寶石，6,880,000元。