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孔曉振與LVMH集團太子妃紅配綠超搶眼　拎LV骰子包很俏皮

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▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲梁朝偉（右起）、孔曉振、劉嘉玲日前同框，出席香港富商鄭志剛（左二）與LVMH太子妃Natalia Vodianova Arnault舉辦的慈善晚宴。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／綜合報導

香港富商鄭志剛日前與精品集團LVMH太子妃、超模Natalia Vodianova Arnault聯手，於香港合辦關注兒童議題的慈善晚宴「The Children Ball」，吸引梁朝偉、劉嘉玲夫婦捧場，連南韓戲劇女王孔曉振都特別搭機到港共襄盛舉，孔曉振身穿一襲春天氣息的綠色禮服，開心擁著穿大紅禮服的Natalia，紅綠配得美女組合非常吸睛，她還特別稱讚對方：「美麗來自內心。」

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振（右）與LVMH太子妃、超模Natalia Vodianova Arnault開心合影。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

當晚出席的名流無不盛裝亮相，劉嘉玲以奧黛麗赫本風的造型配上Tiffany & Co.珠寶現身，孔曉振則佩戴友好品牌伯爵（PIAGET）Treasures系列18K白金祖母綠鑽石項鍊與約4,520,000元祖母綠鑽石珠寶錶，完美呼應她的薄荷綠禮服，她同時拎著LV（Louis Vuitton，路易威登）Dice骰子包，顯得俏皮。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振佩戴伯爵Treasures系列18K白金祖母綠鑽石項鍊與約4,520,000元祖母綠鑽石珠寶錶出席晚宴。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振拎著LV可愛的Dice骰子包，84,500元。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

孔曉振另一套在香港公開亮相造型，穿著Rabanne迷你裙洋裝大露修長美腿，搭配Giuseppe Zanotti蝴蝶結高跟鞋，相當俏麗；她也趁此次香港行忙裡偷閒，造訪茶室品茗。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振穿Rabanne迷你裙洋裝露出修長美腿，搭配Giuseppe Zanotti蝴蝶結高跟鞋。（圖／翻攝aeriyun IG）

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關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET, LV, Louis Vuitton, 梁朝偉, 劉嘉玲

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