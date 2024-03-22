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梵克雅寶春日花園高雄登場　童趣空間處處是打卡熱點

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▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶即起至4月8日在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦春日花園展覽。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

去年進軍高雄漢神巨蛋購物廣場的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），今將充滿歡樂氣息與繽紛色彩的春意帶入漢神巨蛋，即起至4月8日舉辦春日花園展覽，以2020年起與品牌合作的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet蠟筆筆觸勾勒的花卉圖案布置，充滿童趣的夢幻空間每一處都是打卡熱點。

▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的花園布景充滿童趣。

▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Frivole玫瑰金鑲鑽耳環，182,000元。

▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Frivole七花鑲鑽手環，2,860,000元。

梵克雅寶生意盎然的春日花園展覽，除了可拍美照，亦能欣賞充滿春天氣息的標誌性珠寶，包括鏡面拋光貴金屬與閃耀美鑽相輝映的Frivole系列花朵造型珠寶，以及結合梅花、鈴蘭與小瓢蟲元素的Lucky Spring系列，腕錶則展出個性之作Cadenas腕錶、浪漫的Lady Arpels Day and Night腕錶、詩意的Lady Féerie Or Rose腕錶。若不能親自走一趟高雄看展，品牌官方Line帳號亦同步推出春日限定主題的數位著色遊戲，並與親朋好友分享創作。

▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lucky Spring長項鍊15枚墜飾鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，595,000元。

▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Cadenas 18K白金鑲鑽腕錶，1,360,000元。

Tiffany & Co.則將於4月12日起於日本東京舉辦「Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰麗綺境」品牌展覽，規劃10大展區為參觀者獻上沉浸式饗宴，將展出近300件骨董作品、傳世美鑽與當代傑作，包括品牌最著名、重達128.54克拉的The Tiffany Diamond傳奇黃鑽。

▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany東京展規劃Jean Schlumberger創意花園展區。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲1956年問世的Jean Schlumberger by Tiffany 藤蔓與葉子造型

►梵克雅寶小花雙色戒指間綻放　如立體花束迷人

►孔曉振終於蓬裙上身「女神回歸」　華麗耳掛當髮飾美翻

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Tiffany

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