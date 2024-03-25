玄彬35萬歐米茄史努比錶上手好Q　換尼龍錶帶絕配棒球外套

▲孫藝真（左）日前與老公玄彬一起看棒球賽。（圖／翻攝自X）

記者陳雅韻／台北報導

美國職棒大聯盟（MLB）日前在首爾開打，吸引南韓明星們捧場觀戰，最受矚目的夫妻檔是因共同演出《愛的迫降》而共組家庭的玄彬與孫藝真，兩人的甜蜜互動成為全場焦點，身穿藍色棒球外套的玄彬還露了一手好品味，戴著歐米茄（OMEGA）熱賣的超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶亮相，他特別換上白色尼龍配藍色條紋的NATO錶帶，恰好呼應他的穿搭色系。

▲玄彬戴的歐米茄超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶，他換上白色尼龍配藍色條紋的NATO錶帶，351,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

玄彬是歐米茄品牌大使，沒錯過被錶迷搶翻天的史努比錶，歐米茄錶上有可愛的史努比，源自品牌於1970年獲美國太空總署太空人頒發的「銀史努比獎章」，表揚歐米茄對太空探索作出的傑出貢獻，致敬超霸腕錶在阿波羅13號任務中作為引領太空人安全返航的重要計時裝備。因此在紀念此榮耀50周年之際，品牌推出超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，面盤9時位置小秒盤上有史努比浮雕，而錶背亦有驚喜，當啟動計時功能時，駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，而身旁的藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周，動感設計相當吸睛。

▲歐米茄超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶，錶背的史努比會在啟動計時功能時開始遨遊。

不僅玄彬在精品圈受寵，老婆孫藝真也是時尚圈常客，她是Valentino今年春夏廣告的女主角之一，且一改過去甜美的妝容，改以高冷形象入鏡演繹新裝與新包，這對明星夫妻檔一舉一動都是話題。





▲孫藝真是Valentino春夏廣告女主角之一，妝容與以往甜美形象大不同。（圖／翻攝maisonvalentino IG）