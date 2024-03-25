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Jisoo登機裝一次秀3愛牌　改戴卡地亞酷酷的黑陶瓷三環戒

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▲▼ Jisoo Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo身穿Alo休閒服搭155,000元Dior Key包與卡地亞珠寶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK 成員Jisoo的個人約簽給哥哥經營的母嬰品牌「BIOMOM」旗下新公司「Blissoo」後，代言接不停，她也勤於當「帶貨王」，一個造型就能把友好品牌全穿上身。日前她現身南韓仁川機場準備前往巴黎，即被捕捉到身穿美國瑜伽服品牌alo休閒裝、拎Dior包，同時戴著卡地亞（Cartier）Trinity系列珠寶，毫不費力一次曝光3個品牌，難怪被品牌捧在手掌心。

▲▼ Jisoo Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo佩戴卡地亞加入黑陶瓷材質的Trinity系列項鍊與戒指。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

2007年在美國洛杉磯創立瑜伽服品牌alo，是Jisoo休閒時光最常穿的品牌，因為不僅舒適且有型，美國超模貝拉哈蒂德、肯黛兒、足球巨星梅西老婆安托內雅等名人都是擁護者，成功帶起穿著運動服上街的流行風潮。Jisoo同時搭配Dior去年春夏的藍色Key刺繡緹花小型提包，復古設計源自品牌歷史檔案，點綴金色CD標誌的鑰匙形環扣彰顯精緻細節。

▲▼ Jisoo Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞18K白金、黑陶瓷與鑲鑽環圈構成的Trinity小型款戒指，225,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

而Jisoo平日不離身的卡地亞Trinity三環戒，近日從18K金、白金與玫瑰金的三色金款式，悄悄換上更有個性的黑陶瓷樣式，她戴上18K白金、黑陶瓷與鑲鑽環圈構成的Trinity戒指，以及相同設計的項鍊，較經典款多些酷味，今年適逢Trinity系列問世100周年，Jisoo果然是稱職的品牌大使。

▲▼ Jisoo Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞18K白金、黑陶瓷與鑲鑽環圈構成的Trinity項鍊，231,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

►亮・珠寶／Jisoo美如仙有卡地亞加持　三環戒慶百年變個性枕形

►Jennie香奈兒丹寧包好俏麗　黑白穿搭不無聊

關鍵字：

Jisoo, Cartier, 卡地亞, Dior, BLACKPINK

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