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百年靈錶裡有創紀錄熱氣球碎片！　紀念環球飛行紀錄25周年

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▲▼Breitling,Tudor 。（圖／公關照）

▲百年靈Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕錶，鍊帶款135,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不少鐘錶品牌力挺刺激的運動賽事，也以實際行動支持冒險壯舉，熱氣球飛行員貝特朗皮卡爾（Bertrand Piccard）和布萊恩瓊斯（Brian Jones）於1999年3月21日乘著瑞士名錶百年靈（Breitling）Orbiter 3號熱氣球降落在埃及沙漠，締造首次完成不間斷熱氣球環球飛行紀錄，今年適逢此偉大飛行挑戰25周年，百年靈特別打造Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕錶紀念，最特別的是錶背可見當年創造歷史的熱氣球碎片。

▲▼Breitling,Tudor 。（圖／公關照）

▲百年靈Orbiter 3號熱氣球於1999年3月21日首次完成不間斷熱氣球環球飛行紀錄。

兩位熱氣球飛行員於1999年歷時19天21小時47分鐘、飛越45,633公里，乘著百年靈Orbiter 3號熱氣球創下了最長飛行距離和飛行時間的紀錄，今年百年靈歡慶140周年，率先以此創舉展開慶祝序幕，打造Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕錶25周年紀念版，亮橘色面盤來自當時熱氣球太空艙的顏色，透過透明的後底蓋可欣賞熱氣球的碎片，同時飾以任務徽章，並鐫刻「First non-stop flight around the world 25th anniversary（首次不間斷環球飛行25周年）」字樣。

▲▼Breitling,Tudor 。（圖／公關照）

▲百年靈Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕錶，錶背可見百年靈Orbiter 3號熱氣球的碎片並裝飾任務徽章。

Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕錶25周年紀念版另一亮點，是採用百年靈自製的指針與數字雙顯、SuperQuartz™溫度補償的B70超級石英機芯，較一般石英錶精準10倍，具分段計時與飛返功能計時碼錶、倒數計時器、第二時區、兩個鬧鐘、單圈計時和萬年曆功能，且從旋轉錶冠改為按鈕式操控功能，並能讓指針移置水平位置避免遮擋數字訊息，共有鈦金屬鍊帶與搭配黑色橡膠錶帶兩款。

▲▼Breitling,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表與全新VISA CASH APP RB F1車隊攜手，爭取F1比賽佳績。（圖／帝舵表提供，以下同）

自1960年代末期開始支持賽車運動的帝舵表（Tudor），則宣布與全新F1車隊Visa Cash App RB車隊是合作，鼎力支持來自澳洲屢創佳績的選手丹尼爾里奇東（Daniel Ricciardo）與日本籍的超級新星角田裕毅（Yuki Tsunoda），秉持著品牌座右銘「天生敢為」的精神在賽道上馳騁，共同爭取佳績，兩位選手已戴上帝舵表拍攝宣傳照，為品牌在賽車界爭取更多目光。

▲▼Breitling,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表支持的Visa Cash App RB車隊，當中日籍選手角田裕毅備受矚目。

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關鍵字：

Breitling, 百年靈, Tudor, 帝舵表

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