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【廣編】F1參賽最多車手Fernando Alonso佩戴RM 67-02超薄自動上鍊腕錶

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▲▼Fernando Alonso佩戴RM 67-02超薄自動上鍊腕錶。（圖／業者提供）

圖、文／RICHARD MILLE提供

F1澳洲大獎賽於上週末（3/22～3/24）舉辦，RICHARD MILLE品牌合作夥伴法拉利車隊（第一、第二名）和麥拉倫車隊（第三、第四名）分別拿下令人驚嘆的佳績。其中，法拉利車隊車手Carlos Sainz甫從手術中回歸，便拿下本賽季首勝。另一位值得注意的RICHARD MILLE品牌摯友便是Fernando Alonso，在2018年F1賽季結束後決心暫別F1賽道，挑戰WEC耐力賽事。在耐力賽中同樣表現亮眼的他，於2021賽季回歸F1，勇於挑戰自我。如今，Alonso已是F1歷史上參賽最多的車手，並已登上超過100次頒獎台。

RICHARD MILLE與這些表現優異的品牌摯友們共同有著超越自我的目標，為此，彼此間有著緊密的合作和信賴關係，不僅是從創意、材料、技術上的交流，或是實際佩戴測試，在賽車場內外皆滿懷熱情，共同致力於追求卓越。

以RM 67-02超薄自動上鍊腕錶為例，採用品牌自製CRMA7機芯，並由包含Fernando Alonso在內的多位品牌摯友親身在各種運動賽場上充分測試這款機芯的性能。符合人體工學的錶殼則以抗衝擊和耐磨性高的Carbon TPT®碳纖維或Quartz TPT®石英纖維打造，並搭配無接縫舒適錶帶，超薄、超輕，全錶僅重32克，是RICHARD MILLE系列中最輕的自動腕錶。

 

關鍵字：

F1, RICHARDMILLE, 法拉利, 麥拉倫, 賽車

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