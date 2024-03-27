【廣編】卡地亞以全新宣傳影片慶祝Trinity系列誕生百週年　禮讚所有形式的愛

▲左起保羅．梅茲卡爾（Paul Mescal）、Jackson Wang王嘉爾、雅拉．莎希迪（Yara Shahidi）、迷走小子（Labrinth）和JISOO金智秀五位卡地亞形象大使演繹卡地亞全新宣傳影片，慶祝Trinity系列誕生百週年。

圖、文／卡地亞提供

1924年，Trinity戒指問世，在一百年後的今天，卡地亞為這款經典珠寶作品慶祝百週年紀念。Trinity系列的意義已然超越珠寶，成為和諧理念與多元價值的象徵，將豐富多樣的關係環環相連。

透過全新Trinity宣傳影片，卡地亞頌揚所有形式的愛：親情、友情和一切超越時空維度的真摯情感。JISOO金智秀、Jackson Wang王嘉爾、迷走小子（Labrinth）、保羅．梅茲卡爾（Paul Mescal）和雅拉．莎希迪（Yara Shahidi）五位卡地亞形象大使藉著意涵豐富、滿懷情感的Trinity環圈，傳遞卡地亞所珍視的普世精神。其共同之處是他們都擁有與眾不同且別具一格的魅力。正如Trinity系列相互交織的三枚環圈，他們自由揮灑才華，融匯多元風貌。

這部影片由迷走小子精心編排，如同一則引人共鳴的寓言。迷走小子將金智秀、保羅．梅茲卡爾、雅拉．莎希迪和王嘉爾的聲音交織融合，隨著畫面流淌而出，邀請觀眾關注每個人之間多元而緊密的關係：「人與人的關係，無論是愛情、友情或親情，都將我們之間的距離拉近，有些終生不渝，有些只有一瞬…當一種關係將我們緊密相連，哪怕只有一次，這種動人力量也將恆久長存。」