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營養師揭「草莓熱量陷阱」　酸甜口感讓人吃下更多熱量

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▲▼營養師揭「草莓熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

▲不少人喜歡為草莓增添甜味，不小心吃下更多熱量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

草莓季已接近尾聲，你吃好吃滿了嗎？營養師宋明樺分享，今年草莓價格相對便宜，且或許是草莓的外型或是香氣的關係，相當受小孩歡迎，營養師指出新鮮草莓營養價值豐富，但是坊間的加工草莓得慎選，小心吃下驚人熱量不自知。

▲▼營養師揭「草莓熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

▲新鮮草莓富含維生素C。

草莓是一款老少咸宜的水果，酸甜的口感搭上濃郁果香，常讓人一顆接一顆，營養師宋明樺分享，草莓和西瓜、棗子比起，甜度相對不高，不少人喜歡為了增加口感，會沾果糖或是煉乳享用，但小心增添甜度，卻吃下更多熱量。

▲▼營養師揭「草莓熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

▲不少甜點都會增加草莓，能為外觀增色不少。

宋明樺分享，草莓之所以受歡迎，和甜度應該較無關係，因為和葡萄、釋迦等水果相比，口感酸很多，但也是因為這樣，坊間除了新鮮草莓以外，許多產品都加了不少提升甜度的原料，像是草莓糖葫蘆、草莓加煉乳，甚至是草莓果乾，別以為果乾很天然，裡面也添加不少甜味配方，也就是因為這樣酸甜才更好吃。

因此營養師常提醒大家，原本越酸的食物在選擇上要更注意，就像是酸甜果汁為了增加口感會添加更多糖，同理挑選草莓時也一樣，新鮮草莓是優選，否則吃下驚人的糖量對身體負擔更大。

關鍵字：

草莓, 營養, 加工食品, 健康, 甜度

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